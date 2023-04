Frauenforum beim China Brand Festival 2023 wurde erfolgreich abgehalten

Slogan der Marke Zhengzhou City veröffentlicht

PEKING, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Das 16th China Brand Festival Women's Forum mit dem Motto „Bloom Your Beauty" wurde von TopBrand Union ausgerichtet und von der Stadtregierung von Zhengzhou im Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum Zhengzhou vom7. bis 9. April 2023 gesponsert. Mehr als 2.000 Unternehmer:innen, Expert:innen und politische Führungspersönlichkeiten aus dem ganzen Land kamen zu der Veranstaltung in Zhengzhou zusammen. Tausende von Menschen sind ins Konferenzzentrum geschwärmt und die Veranstaltung hat begeisterte Bewertungen erhalten.

Opening Ceremony of 2023 China Brand Festival Women's Forum WANG Yong, Chairman of the TopBrand Union and initiator of China Brand Festival, releases the ranking of "Top 500 Chinese Brand Women 2023

Markenaufbau ist zu einer Schlüssellösung für chinesische Unternehmer geworden, um mit Risiken und Herausforderungen besser umzugehen. In den letzten Jahren hat der Einfluss von Unternehmerinnen in China zugenommen wie noch nie zuvor, wobei viele hervorragende weibliche Vorbilder in verschiedenen Branchen entstanden sind.

GU Xiulian, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des National People's Congress Standing Committee (NPCSC) und Direktorin des China Committee for the Care of the Next Generation, nahm an der Eröffnungszeremonie teil und hielt eine Rede. Sie wies darauf hin, dass das China Brand Festival Women's Forum einen großen Beitrag zur Förderung des Markenaufbaus in China als eine Zwei-Wege-Kommunikationsplattform für Markenfrauen und Frauenmarken geleistet habe. Das Frauenforum habe außerdem eine breite Plattform geschaffen, wo sich herausragende Frauen miteinander vernetzen und sich präsentieren könnten. Frauen sollten die Chancen des Aufstiegs der „Frauenmacht" nutzen und dank des China Brand Festival Women's Forum die Breite und Tiefe des Konzepts der „Frauenmacht" weiter erweitern. Frauen sollten sich dafür einsetzen, Marken mit hoher Qualität zu fördern und mit den Stärken von Frauen zum Aufbau leistungsstarker Marken beizutragen.

Seine Exzellenz Xiong, stellvertretender Sekretär des Kommunalkomitees von Zhengzhou und Bürgermeister der Stadt Zhengzhou, sagte in seiner Rede, dass die Zusammenführung herausragender Frauen als Vertreterinnen aller Lebensbereiche für Zhengzhou ein solider Schritt in Richtung qualitativ hochwertiger Entwicklung und eine effektive Maßnahme sei, um „weibliche Energie" einzufangen und den „weiblichen Stil" zu präsentieren. Er lud alle aufrichtig ein, „einen Spaziergang in der Provinz Henan zu unternehmen, um China besser zu verstehen" und „einen Spaziergang in der Stadt Zhengzhou zu unternehmen, um das antike China besser zu verstehen". Er hofft auch, mit der Veranstaltung den sorgfältigen und engagierten weiblichen Stil zu zeigen. Der stellvertretende Bürgermeister MA Zhifeng bewarb die Stadt Henan und lud Gäste ein, Zhengzhou besser kennenzulernen und in die Region zu investieren.

Im Namen von TopBrand Union veröffentlichte WANG Yong, Chairman des Unternehmens und Gründer und Generalsekretär des China Brand Festival offiziell den Slogan der Marke „Come to Zhengzhou if You Have Kung Fu" (Hast du Kung Fu, komm nach Zhengzhou). Dieser Slogan enthält vier Konnotationen: das weltberühmte „Shaolin Kung Fu", das „Soft Kung Fu" für Bürger, das „Real Kung Fu" für Unternehmertum und das „Slow Kung Fu" für Freizeit und Entspannung.

Beim diesjährigen Frauenforum (Women's Forum) wurden offiziell die „Top 10 Markenfrauen von China 2023" enthüllt. XU Xiao, Vorstandsvorsitzende der Kaifeng City Stacked City Construction and Development Co., Ltd, DU Lan, Senior Vice President von KDDI, DAI Kangwei, Geschäftsführerin von Beiqi New Energy, und XUE Rong, Parteisekretärin und Präsidentin der Zhengzhou Yuanfang Group, wurden als „Top 10 Markenfrauen von China 2023" ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde der China Brand Women's Club eingeführt und etabliert.

Darüber hinaus wurden DONG Mingzhu, Vorstandsvorsitzende und Präsidentin von Gree Electric, LIU Yang, eine Astronautin, und ZHANG Guimei, Direktorin der Lijiang Huaping Girls Senior High School, unter den Top 3 der „Top 500 chinesischer Markenfrauen 2023" gelistet. Taobao, Douyin, Chow Tai Fook, Jingdong und Meituan sind die fünf „Top 50 Marken, die von Frauen 2023 bevorzugt werden".

Als eine der einflussreichsten Markenaktivitäten, die in diesem Jahr in Zhengzhou eingeführt wurden, brachte das Forum mehrere Teilnehmerinnen der „Frauenwirtschaft" zusammen. SUN Qixiang, LIU Nanning, ZHANG Qi und 223 weitere ehrenwerte weibliche Gäste, darunter namhafte Unternehmerinnen, Markenfrauen, Wirtschaftsökonominnen, Wissenschaftlerinnen, Expertinnen und Gelehrte, Investorinnen und Influencerinnen, kamen auf die Bühne, um ihre Erkenntnisse auszutauschen, den Charme zeitgenössischer Markenfrauen zu präsentieren, die Visitenkarte der Stadt bei Zhengzhou aufzupolieren und die wirtschaftliche Erholung und Entwicklung nach der Epidemie zu fördern. Darüber hinaus fanden erfolgreich 16 Parallelforen und Ausstellungen auf 2.000 Quadratmetern Fläche statt.

