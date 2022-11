CÉLÉBRATION DU 30E ANNIVERSAIRE DU CALENDRIER LE PLUS APPRECIÉ AU MONDE

GOLD COAST, Australie, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement il y a 30 ans, le calendrier des pompiers australiens a fait don de millions de dollars à des organismes de bienfaisance australiens et est devenu le calendrier le plus populaire au monde.

1 banner

En reconnaissance de tout le dur travail accompli et de cet important anniversaire, six pompiers australiens ont été invités à Los Angeles par les médias américains. Les pompiers ont été invités à participer à l'émission Kelly Clarkson Show et ont également été sollicités par des émissions télévisées populaires telles que ACCESS Hollywood sur NBC avec Mario Lopez, Entertainment Tonight sur CBS et Good Day LA sur FOX.

« Nous étions très enthousiastes à l'idée de participer à l'émission The Kelly Clarkson Show, car c'est le plus grand talk-show aux États-Unis. Les pompiers étaient impatients de faire leurs bagages ! C'est un grand hommage au travail qu'ils accomplissent que d'être invités à participer à des émissions de télévision aussi populaires » a déclaré Sherryn Hollioake, directrice de la création du calendrier des pompiers australiens.

« Après trois ans sans possibilité de voyager, c'était fantastique d'apparaître à nouveau dans une émission de télévision américaine en direct. La dernière fois que nous avons visité les États-Unis, nous avons participé au talk-show Steve Harvey Show, à l'émission The Doctors et à l'émission TODAY avec Kathie Lee et Hoda. Nous étions vraiment impatients de renouer avec nos fans américains, a déclaré Crystal Doohan - Coordinatrice des médias - Calendrier des pompiers australiens.

Avec l'ouverture du monde après les restrictions de voyage, les pompiers ont été invités à contribuer à la reconstruction du secteur du tourisme en Australie. China Airlines a demandé aux pompiers de la représenter pour faire la promotion de l'Australie lors du prochain salon international du voyage de Taipei. La dernière fois que nous avons participé à cet événement, avant la pandémie de COVID, nous avons aidé à vendre 3 000 voyages en Australie », a déclaré David Rogers - directeur du calendrier des pompiers australiens.

