CÉLÉBRATION DU RENOUVEAU CULTUREL ET DE LA TRADITION DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES D'UNE GÉNÉRATION À L'AUTRE GRÂCE À UNE NOUVELLE PIÈCE DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE EN L'HONNEUR DES MÉTIS DE LA RIVIÈRE ROUGE

WINNIPEG, MB, AU CŒUR DU PATRIMOINE NATIONAL DES MÉTIS DE LA RIVIÈRE ROUGE, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- La tradition des Métis de la rivière Rouge, qui consiste à partager et à préserver les connaissances en les transmettant d'une génération à l'autre par l'art et les récits, est célébrée sur une nouvelle pièce en argent fin mettant en valeur la tradition du perlage des Métis de la rivière Rouge. Cette dernière pièce de la série « Générations » de la Monnaie royale canadienne raconte l'histoire des Métis de la rivière Rouge à travers les motifs perlés complexes de l'artiste métisse du Manitoba, Jennine Krauchi. Cette pièce de collection inspirante a été dévoilée aujourd'hui dans les installations de la Monnaie à Winnipeg et est maintenant disponible à la vente.

« La Monnaie royale canadienne a eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec les Métis du Manitoba pour concevoir une pièce de monnaie qui rende hommage à leurs chères traditions culturelles, essentielles à la préservation de leurs connaissances ancestrales et de leur histoire », a déclaré Marie Lemay, présidente et chef de la direction de la Monnaie royale canadienne. « En tant que fière expression de la culture et de l'identité métisses, cette pièce jette un nouvel éclairage sur l'histoire des Métis de la rivière Rouge et nous sommes honorés de contribuer à favoriser une meilleure compréhension de la nation métisse tandis que ce magnifique souvenir en argent est transmis de génération en génération. »

« C'est un jour de fierté pour la Fédération des Métis du Manitoba en tant que gouvernement national des Métis de la rivière Rouge », a déclaré David Chartrand, président de la Fédération des Métis du Manitoba. « Le perlage floral unique des prairies est un élément essentiel de notre histoire, de notre identité et de notre culture. Dans le passé, les motifs distincts étaient si connus que l'on nous appelait le peuple des perles de fleurs, en reconnaissance de cette forme d'art. Aujourd'hui, le perlage floral des prairies connaît un renouveau parmi nos citoyens, sous l'impulsion de personnes telles que la maître perliste Jennine Krauchi, qui travaille assidûment depuis des années pour transmettre ses connaissances approfondies à d'autres personnes de notre nation. »

« Alors que nous poursuivons sur la voie de la réconciliation, il est vraiment important de mettre en valeur les cultures et les histoires des Premières nations, des Inuits et des Métis d'une manière qui reflète fidèlement leurs connaissances et leurs expériences traditionnelles », a déclaré l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « Après avoir travaillé en étroite collaboration avec la Fédération des Métis du Manitoba, cette nouvelle pièce illustre magnifiquement l'histoire de la Nation métisse de la rivière Rouge et rappellera aux Canadiens d'un océan à l'autre que le patrimoine métis est une partie fondamentale de notre histoire commune. »

Conçue par l'artiste métisse Jennine Krauchi, la pièce de 20 $ en argent fin de 2022 - Générations : Les Métis de la rivière Rouge présente sur son revers une gravure d'un motif floral perlé original. Le design comprend des éléments de la langue michif.

La Rivyeer Rooz, qui signifie « La rivière Rouge », est inscrit à la base du motif, au-dessus duquel des racines représentent la patrie et les ancêtres des Métis de la rivière Rouge. Du symbole de l'infini, qui symbolise l'esprit éternel et inébranlable de la nation métisse, jaillissent deux bandes représentant la rivière Rouge. Elles contiennent les mots Taapweeyimisho et Taapweeyimik lii Michif, pour « Croyez en vous-même » et « Croyez en (le peuple) Métis ».

Le feu au centre du dessin évoque une période de répression et de perte, mais la rose des prairies, un motif classique des Métis de la rivière Rouge, représente la survie et la résurgence culturelle de la nation. Les longues tiges sont typiquement ornées de deux ou trois perles appelées « traces de souris », tandis que les feuilles et les boutons de fleurs remplissent le motif d'un sentiment d'amour et de joie. L'avers présente l'effigie de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, conçue par Susanna Blunt.

« J'ai toujours essayé de raconter nos histoires à travers mon travail des perles, qu'il s'agisse d'une histoire personnelle ou d'un thème plus large. Pour cette pièce, j'ai essayé de raconter un peu l'histoire des Métis de la rivière Rouge, nos luttes, nos difficultés et ce que nous avons surmonté en tant que peuple », a déclaré l'artiste Jennine Krauchi. « Je n'aurais jamais pensé que mon parcours avec le perlage métis aboutirait à la sélection de mon dessin pour figurer sur une pièce de monnaie. Je suis très fière, émue et honorée. J'ai créé cette image pour célébrer tous mes ancêtres métis et tous les artistes perleurs qui m'ont précédée, depuis ceux qui ont ramassé la première perle et développé cette magnifique forme d'art. »

Limitée à un tirage mondial de 5 000 exemplaires, cette pièce en argent pur à 99,99 % se vend au prix de 99,95 dollars canadiens et peut être commandée dès aujourd'hui en contactant directement la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871 au Canada, au 1-800-268-6468 aux États-Unis ou à l'adresse www.mint.ca . Elle sera également disponible dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, dans les comptoirs de Postes Canada participants et par l'intermédiaire du réseau mondial de négociants et de distributeurs de la Monnaie royale.

