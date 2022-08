LA REAL CASA DE LA MONEDA DE CANADÁ, A TRAVÉS DE UNA NUEVA MONEDA, CELEBRA EL RENACIMIENTO CULTURAL Y LA TRADICIÓN DE TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO DE UNA GENERACIÓN A OTRA Y RINDE HOMENAJE A LOS RED RIVER MÉTIS

WINNIPEG, MANITOBA, EN EL CORAZÓN DE LA PATRIA DE LOS MÉTIS DE RED RIVER, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- La tradición de los Métis de Red River de compartir y preservar el conocimiento al transmitirlo de una generación a otra a través del arte y la narración es celebrada en una nueva moneda de plata fina que muestra la tradición de los abalorios de los Métis de Red River. Esta última moneda de la serie "Generaciones" de la Casa de la Moneda cuenta la historia de los Métis de Red River a través de los intrincados diseños de abalorios de Jennine Krauchi, una artista Métis de Manitoba. Esta inspiradora pieza de colección se presentó hoy en las instalaciones de la Casa de la Moneda en Winnipeg y ya está a la venta.

La nueva moneda de plata pura de 1 onza de la Real Casa de la Moneda de Canadá, denominada Generaciones: Los Métis de Red River, muestra la tradición de los abalorios de los Métis de Red River (CNW Group/Royal Canadian Mint)

"La Casa de la Moneda tuvo el privilegio de trabajar en estrecha colaboración con los Métis de Manitoba para desarrollar una moneda que respeta sus apreciadas tradiciones culturales, que son esenciales para preservar sus conocimientos ancestrales y su historia", señaló Marie Lemay, presidenta y directora ejecutiva de la Real Casa de la Moneda de Canadá. "Como expresión orgullosa de la cultura y la identidad Métis, esta moneda arroja nueva luz sobre la historia de los Métis de Red River y nos sentimos honrados de contribuir a fomentar una mayor comprensión de la Nación Métis a través de este hermoso recuerdo de plata que se transmitirá de una generación a otra".

"Hoy es un día de orgullo para la Federación de Métis de Manitoba como gobierno nacional de los Métis de Red River", afirmó David Chartrand, presidente de la Federación de Métis de Manitoba. "Nuestros exclusivos abalorios florales de las praderas son una parte fundamental de nuestra historia, identidad y cultura. En el pasado, los diseños distintivos eran tan conocidos que nos llamaban el pueblo de los abalorios florales, en reconocimiento a esta forma de arte. Hoy en día, el trabajo de abalorios florales de las praderas está experimentando un renacimiento entre nuestros ciudadanos, liderado por personas como la maestra artista de los abalorios Jennine Krauchi, quien ha trabajado diligentemente durante años para transmitir sus vastos conocimientos a otras personas en nuestra nación".

"A medida que avanzamos en el camino hacia la reconciliación, es muy importante mostrar las culturas y las historias de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis de una manera que refleje con precisión sus conocimientos y experiencias tradicionales", indicó la honorable Chrystia Freeland, vice primera ministra y ministra de finanzas. "Después de trabajar en estrecha colaboración con la Federación de Métis de Manitoba, esta nueva moneda captura maravillosamente la historia de la Nación Métis de Red River y les recordará a los canadienses a lo largo y ancho del país que la herencia Métis es una parte fundamental de nuestra historia compartida".

Diseñada por la artista Métis Jennine Krauchi, el reverso de la moneda $20 en plata fina de 2022, Generaciones: los Métis de Red River, presenta el grabado de un original patrón de abalorios floreados. El diseño incluye elementos del idioma Michif.

La Rivyeer Rooz, que significa río rojo (Red River), está inscrito en la base del diseño, y encima de este las raíces representan la patria y la ascendencia de los Métis de Red River. Del símbolo del infinito, que representa el espíritu eterno e inquebrantable de la Nación Métis, surgen dos bandas que representan el Red River. Llevan las palabras Taapweeyimisho y Taapweeyimik lii Michif, que significan "Cree en ti mismo" y "Cree en (los) Métis".

El fuego en el centro del diseño habla del período de represión y pérdida, pero la rosa de la pradera, un clásico motivo de los Métis de Red River, representa la supervivencia y el resurgimiento cultural de la nación. Los largos tallos se adornan típicamente con dos o tres acentos de abalorios conocidos como "huellas de ratón", mientras que las hojas y los botones de las flores completan el diseño con una sensación de amor y alegría. El anverso presenta la efigie de su majestad la reina Isabel II realizada por Susanna Blunt.

"Siempre he intentado contar nuestras historias a través de mis abalorios, ya sea un relato personal o un tema más general. En el caso de esta moneda, intenté contar un poco la historia de los Métis de Red River, nuestras luchas y dificultades y lo que hemos superado como pueblo", señaló la artista Jennine Krauchi."Nunca pensé que mi viaje por el mundo de los abalarios Métis terminaría con la elección de mi diseño para una moneda. Me siento muy orgullosa, impresionada y honrada. Creé esta imagen para celebrar a todos mis antepasados Métis y a todos los artesanos de abalorios que me precedieron, hasta los que tomaron la primera cuenta y produjeron esta hermosa forma de arte".

Limitada a una acuñación mundial de 5.000 unidades, esta moneda de plata con una pureza del 99,99 % se vende a 99,95 dólares canadienses y puede solicitarse a partir de hoy contactando directamente a la Real Casa de la Moneda de Canadá al 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos o en www.mint.ca. También estará disponible en las boutiques de la Real Casa de la Moneda de Canadá en Ottawa y Winnipeg, en las tiendas postales de Canadá participantes, así como a través de comercializadores y distribuidores globales de la Casa de la Moneda.

Las imágenes de la moneda están disponibles aquí.

