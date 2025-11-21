Célébrez le Black Friday avec ATTACK SHARK : nouveau clavier R85 HE et offres exclusives sur le matériel de jeu

NEW YORK, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche du Black Friday, les passionnés de jeux ont une nouvelle raison de se réjouir. Du 18 au 29 novembre, ATTACK SHARK, une marque de périphériques de jeu spécialisée dans les claviers mécaniques, les souris de jeu et les accessoires à la fois abordables et performants, organise son événement Black Friday sur www.attackshark.com, offrant des réductions sur l'ensemble du site pouvant atteindre jusqu'à 60 % de réduction.

ATTACK SHARK New R85 HE Keyboard

Le produit phare de cette année est le clavier magnétique à déclenchement rapide R85 HE, un dispositif de nouvelle génération conçu pour la précision et la personnalisation. Avec une précision de déclenchement rapide de 0,005 mm, un taux d'interrogation de 8 000 Hz et une latence de 0,08 ms, le R85 HE garantit une saisie quasi instantanée pour les jeux de compétition. Les points de déclenchement réglables, le snap tap et la priorisation de la dernière touche permettent aux joueurs d'affiner leurs performances, tandis que la fonctionnalité DKS (dual key stroke) permet d'effectuer plusieurs actions par touche pour une exécution dynamique en cours de jeu.

Au-delà de la vitesse et de la précision, le R85 HE offre une expérience immersive avec un module lumineux RGB modulable pour un éclairage personnalisé et un bouton multimédia latéral pour un contrôle audio sans effort. Sa conception acoustique à cinq couches garantit un profil audio raffiné, tandis que la mémoire embarquée et le pilote web permettent une personnalisation transparente sur les appareils. Lors du Black Friday, il est proposé avec une réduction de 15 %, à partir de 67,99 $, ce qui constitue l'une des offres les plus compétitives de sa catégorie.

Le Black Friday d'ATTACK SHARK ne s'arrête pas à un seul lancement, mais offre des réductions importantes sur les principaux modèles : souris de jeu X3 à 23 % de réduction, clavier magnétique X68 HE à 20 % de réduction, souris de jeu X11 à 23 % de réduction, souris de jeu R5Ultra 8K en fibre de carbone à 23 % de réduction, et souris de jeu R11 Ultra 8K en fibre de carbone à 15 % de réduction. Les fans peuvent également profiter d'offres groupées avec des économies supplémentaires et un tapis de souris gratuit.

Et pour augmenter l'enthousiasme, ATTACK SHARK organisera deux sessions de sessions de cadeaux : deux claviers X85 du 18 au 22 novembre, puis deux souris X6 du 23 au 28 novembre. Les premiers abonnés bénéficient de réductions supplémentaires : 5 $ pour les achats de plus de 40 $, 10 $ pour les achats de plus de 100 $ et 20 $ pour les achats de plus de 200 $. De plus, chaque commande de plus de 99 $ recevra un cadeau aléatoire.

Pour célébrer le pic du Black Friday le 28 novembre (PST), tous les achats effectués ce jour-là incluront une mascotte officielle ATTACK SHARK en peluche. Avec sa combinaison d'ingénierie avancée, de personnalisation polyvalente et d'offres de vacances exclusives, ATTACK SHARK vise à rendre le matériel de jeu de haute performance accessible à un public plus large.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.attackshark.com. Pour passer commande, veuillez visiter la boutique Amazon d'ATTACK SHARK pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et le Japon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826172/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2811665/attack_shark_logo_Logo.jpg