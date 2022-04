Celebridade Paris Jackson é nomeada como rosto da KVD Beauty com parceria de beleza inédita

Uma atriz e modelo talentosa, Paris Jackson agraciou a capa de várias revistas de moda nacionais e internacionais, uma prova de seu reconhecimento mundial. Filha de uma sensação pop pródiga, Jackson é uma profissional emergente da música, que pegou o setor de surpresa com suas belas canções vocais e temperamentais. Agora, em sua primeira atuação na área da beleza como a mais nova embaixadora da marca KVD Beauty, Jackson está abrindo suas asas com um esforço inteiramente novo e empolgante.

"Como artista, fui imediatamente atraída pela KVD Beauty por seu compromisso com a arte e a autoexpressão, pois ambas são grande parte de minha identidade pessoal", disse Jackson. "Também aprecio como a marca une as tatuagens e os cosméticos de uma maneira tão linda. Juntamente com o fato de serem 100% veganos e não testados em animais, essa parceria com a KVD Beauty parece ser verdadeiramente orgânica, e mal posso esperar por tudo de interessante que está por vir."

"Paris exemplifica muito do que a KVD Beauty representa: gentileza, descoberta e individualidade, para citar alguns", disse Tara Loftis, vice-presidente global de marketing e relações públicas da KVD Beauty. "Por toda sua amabilidade e beleza, estamos muito entusiasmados em fazer parceria com uma mulher tão inspiradora e poderosa como nossa nova embaixadora da marca e rosto do Tattoo Pencil Liner. Sabemos que essa parceria será um grande sucesso, e não há ninguém com quem preferiríamos trabalhar a não ser Paris nessa jornada tão empolgante."

Para dar vida a esse lançamento tão esperado, a arte de Jackson para essa campanha foi comandada pelo Embaixador Global de Arte Veritas da KVD Beauty, Anthony Nguyen (@anthonyhnguyenmakeup), o maior maquiador de celebridades, conhecido por sua criatividade infinita e visuais de parar o trânsito. Inspirada nos visuais ousados e gráficos que podem ser criados com o lápis, a campanha foi filmada pelo famoso fotógrafo Tyrell Hampton e produzida por Danyul Brown.

O novo Tattoo Pencil Liner é um delineador em gel de longa duração com pigmentação de alto impacto com acabamento fosco de destaque, que desliza facilmente para que se possa delinear, esfumar, ou fazer visuais gráficos. Esse lápis versátil é à prova d'água, não transfere e não desbota, para que possa ser usado o dia todo na pálpebra ou na linha d'água.

O Tattoo Pencil Liner foi inspirado nos dois fundamentos da arte da tatuagem: o TRAÇO, para criar facilmente linhas ousadas, e a SOMBRA, para esfumar rapidamente. A fórmula seca rápido e tem excelente fixação para ser usada o dia todo; basta aplicar em um olho de cada vez para que você possa definir e esquecer.

Lançada em dez tons foscos que vão de kits com cores essenciais como TROOPER BLACK + marrom a cobalto de alto impacto + roxo, essa coleção oferece as ferramentas para você usar a arte para criar seus looks. As sombras foram inspiradas e receberam os nomes de pigmentos históricos como Pyrolusite Brown (marrom frio), Axinite Brown (marrom quente), Magnetite Gray (cinza esfumado), Verdetta Green (verde profundo), Violet Hematite (violeta antigo), Diox Purple (ametista ousada), Madder Red (vermelho ferrugem), Azurite Blue (cobalto vibrante), Blue Ashes (safira intensa) e o icônico Trooper Black da marca (ultrapreto).

Dicas dos profissionais:

DELINEAR: deslize o lápis ao longo da linha dos cílios e/ou linha d'água. Para uma aparência mais suave, utilize uma escova pequena e densa ou o dedo para esfumar suavemente a linha.

FUMAÇA LÍQUIDA: crie uma asa com o Tattoo Liner na cor TROOPER BLACK na linha superior dos cílios e, em seguida, use um tom colorido do Tattoo Pencil Liner para esfumar rapidamente sua linha inferior dos cílios e linha d'água.

LINHA PERFEITA: após delinear com o Tattoo Liner, utilize o Tattoo Pencil Liner na cor TROOPER BLACK ou PYROLUSITE BROWN para preencher qualquer falha em sua linha d'água superior para um acabamento perfeito.

Em um estudo da percepção dos consumidores com 30 voluntários, imediatamente após a aplicação:

97% dos usuários concordaram que esse produto tem um desempenho de pigmentação rico e intenso.

94% dos usuários concordaram que esse produto é confortável na linha d'água.

93% dos usuários concordaram que esse produto tem alto desempenho de pigmentação na linha d'água.

Como sempre, o Tattoo Pencil Liner é 100% vegano e não testado em animais. O Tattoo Pencil Liner da KVD Beauty Tattoo (USD 22) está sendo lançado em dez tons e estará disponível on-line no site KVDVeganBeauty.com, nas lojas físicas e on-line da Sephora.com em 11 de abril de 2022 e nas lojas físicas e on-line da Ulta Beauty em 10 de junho de 2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781682/KVD_LOOK_01_0643__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781683/JMP_030322_KVD_Product_Main_V2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1781684/KVD_Logo.jpg

FONTE KVD Beauty

SOURCE KVD Beauty