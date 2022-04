La célébrité Paris Jackson devient le visage de KVD Beauty grâce à un partenariat inédit en matière de beauté

Actrice et mannequin accomplie, Paris Jackson a fait la couverture de plusieurs magazines de mode nationaux et internationaux, ce qui témoigne de sa reconnaissance mondiale. Fille d'un prodige de la pop, Jackson est elle-même une musicienne émergente, prenant l'industrie d'assaut avec ses magnifiques chansons mélancoliques et à voix. Aujourd'hui, avec son tout premier rôle en tant qu'ambassadrice de la marque KVD Beauty, Jackson étend ses ailes avec un projet entièrement nouveau et passionnant.

« En tant qu'artiste, j'ai été immédiatement attirée par KVD Beauty pour son engagement envers l'art et l'expression de soi, qui sont tous deux d'énormes parties de mon identité personnelle », a déclaré Jackson. « J'apprécie également la façon dont la marque réunit les tatouages et les cosmétiques d'une manière si belle. Associé au fait qu'ils sont 100 % végétaliens et sans cruauté animale, ce partenariat avec KVD Beauty semble vraiment organique et je suis impatiente de voir toutes les choses passionnantes qui sont à venir. »

« Paris incarne tellement ce que KVD Beauty représente - la gentillesse, la découverte et l'individualité, pour n'en citer que quelques-uns, » a déclaré Tara Loftis, vice-présidente mondiale chargée du marketing et des relations publiques de KVD Beauty. « Aussi gracieuse que belle, nous sommes très heureux de nous associer à une femme aussi inspirante et puissante en tant que nouvelle ambassadrice de la marque et visage du Tattoo Pencil Liner. Nous savons que ce partenariat sera un grand succès, et il n'y a personne avec qui nous préférerions travailler que Paris pour cette aventure passionnante. »

Pour donner vie à ce lancement très attendu, l'art de Jackson pour ce shooting de campagne a été dirigé par l'ambassadeur artistique mondial Veritas de KVD Beauty, Anthony Nguyen (@anthonyhnguyenmakeup), maquilleur de célébrités connu pour sa créativité sans fin et ses looks à couper le souffle. Inspirée par les looks de l'eyeliner audacieux et graphiques que vous pouvez créer avec le crayon, la campagne a été photographiée par le célèbre photographe Tyrell Hampton et stylisée par Danyul Brown.

Le nouveau Tattoo Pencil Liner est un eyeliner gel longue durée doté d'un pigment à fort impact et d'un fini mat audacieux. Il glisse facilement pour que vous puissiez le tracer, l'étaler ou créer un look graphique. Ce crayon polyvalent est résistant à l'eau, au transfert et à la décoloration pour une utilisation toute la journée sur la paupière ou la ligne de démarcation.

Tattoo Pencil Liner a été inspiré par les deux fondements de l'art du tatouage : Le LINING, pour créer facilement des traits audacieux + le SHADING, pour vous permettre de les estomper rapidement. La formule se fixe rapidement et reste en place toute la journée ; il suffit de l'appliquer sur un seul œil à la fois pour pouvoir le fixer et l'oublier.

Lancée en 10 teintes mates allant des essentiels de la trousse comme le TROOPER BLACK + le brun au cobalt puissant + le violet, cette collection vous donne les outils nécessaires pour créer des looks artistiques. Les teintes ont été inspirées et nommées d'après des pigments historiques, notamment le Pyrolusite Brown (brun froid), l'Axinite Brown (brun chaud), le Magnetite Gray (gris fumée), le Verdetta Green (émeraude profonde), le Violet Hematite (violet antique), le Diox Purple (améthyste audacieuse), le Madder Red (rouge rouille), l'Azurite Blue (cobalt vibrant), les cendres bleues (saphir intense) et l'emblématique Trooper Black (ultra-noir) de la marque.

Conseils de pro :

TRACEZ-LE : Faites glisser le crayon le long de la ligne des cils et/ou de la ligne démarcation. Pour un look plus doux, utilisez un petit pinceau dense ou votre doigt pour estomper doucement la ligne.

SMOKE LIQUIDE : Créez une aile avec le Tattoo Liner en TROOPER BLACK sur la ligne des cils supérieurs, puis utilisez une nuance de couleur du Tattoo Pencil Liner pour créer rapidement un effet smoky sur la ligne des cils inférieurs et la ligne de démarcation pour un look smoky.

LIGNE DROITE : Après avoir tracé le trait avec le Tattoo Liner, utilisez le Tattoo Pencil Liner dans la nuance TROOPER BLACK ou PYROLUSITE BROWN pour combler tout vide dans votre ligne de démarcation supérieure pour un look sans défaut.

Dans une étude consommateurs sur 30 volontaires, immédiatement après l'application :

97 % des utilisatrices conviennent que ce produit a un rendu pigmentaire riche et intense.

94 % des utilisatrices conviennent que ce produit est agréable dans la ligne de démarcation.

93 % des utilisatrices sont d'accord pour dire que ce produit offre un rendu pigmentaire élevé dans la ligne de démarcation.

Comme toujours, le Tattoo Pencil Liner est 100 % végétalien et sans cruauté animale. KVD Beauty Tattoo Pencil Liner (22 $) est lancé avec 10 teintes et sera disponible en ligne sur KVDVeganBeauty.com, et en magasin et en ligne sur Sephora.com le 11 avril 2022, et en magasin et en ligne chez Ulta Beauty le 10 juin 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1781163/KVD_LOOK_01_0643__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1781162/JMP_030322_KVD_Product_Main_V2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781314/KVD_Logo.jpg

SOURCE KVD Beauty