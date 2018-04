Celebridades invitan a los estudiantes a poner en shock la cultura de la crueldad y eliminar el odio, la discriminación y el bullying

Se exhortará a los estudiantes a aceptar la diversidad que los rodea y a ver realmente a las personas por quienes son. Asistirán estudiantes de secundaria provenientes de todo el país y del resto del mundo, algunos en persona y otros por Internet en directo. STOMP Out Bullying presentará su nuevo anuncio de servicio a la comunidad #SeeMe con la participación de Laurie Hernandez, medallista olímpica que ganó el Oro y reciente triunfadora de Dancing With the Stars.

QUÉ: Lanzamiento de la National Culture Week y del anuncio de servicio a la comunidad #SeeMe de STOMP Out Bullying

QUIÉN:

Nick Cannon, Wild 'n Out de MTV (moderador)

Ross Ellis , CEO y fundadora de STOMP Out Bullying

, CEO y fundadora de STOMP Out Bullying Logan Browning , Dear White People de Netflix (panelista)

, Dear White People de Netflix (panelista) J.J. Totah, Champions de NBC (panelista)

Sarah McBride , activista LGBTQ (panelista)

, activista LGBTQ (panelista) y estudiantes estadounidenses e internacionales de secundaria (en persona y por enlace en video)

CUÁNDO: Martes, 10 de abril de 2018

10:30 AM - Llegada de los medios, instalación de cámaras y técnicos

11:00 AM - Inicio del programa

12:00 PM - Oportunidad de tomar fotografías en el foro

12:15 PM - Entrevistas con Nick Cannon y demás celebridades para la TV (backstage)

DÓNDE: The Manhattan Center, 311 West 34th Street, entre 8th Avenue y 9th Avenue

ENLACE PARA ACCEDER AL VIDEO DE LA NOTICIA: Publicar aquí el sitio de acceso al video de la noticia

Acerca de STOMP Out Bullying™

Creada en 2005, STOMP Out Bullying™ es la organización nacional no lucrativa líder en la tarea de cambiar la cultura de todo el estudiantado. Se dedica a reducir y prevenir el bullying, el ciberbullying y otras formas de violencia digital, informa para combatir la homofobia, la discriminación a las personas LGBTQ, el racismo y el odio, y disuadir la violencia en las escuelas, en línea y en comunidades de todo el país. En este mundo diverso, STOMP Out Bullying fomenta la civilidad, la inclusión y la igualdad.

La organización enseña soluciones efectivas para reaccionar ante todas las modalidades de bullying y educar a niños y adolescentes en el aula y en línea. Brinda ayuda a quienes la necesitan y quienes se encuentran en riesgo de cometer suicidio, y sensibiliza a la juventud mediante programas de mentoría entre pares dentro de las escuelas, anuncios de servicio a la comunidad con celebridades destacadas y campañas en redes sociales. Si desea más información visite www.stompoutbullying.org.

