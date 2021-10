Celerion transforme l'expérience du formulaire de consentement de sites et de patients avec Veeva eConsent

Veeva eConsent simplifie la création, la réalisation et la révision des consentements éclairés pour plus d'efficacité et de conformité

BARCELONE, Espagne, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Celerion a adopté Veeva eConsent, MyVeeva pour les patients une solution, pour compléter le consentement électronique pour ses essais cliniques de phase I. Avec Veeva eConsent, Celerion passe du consentement éclairé manuel et sur papier à un processus entièrement numérique. L'entreprise utilise Veeva eConsent dans plusieurs études et a obtenu le consentement de plus de 200 sujets.

« La COVID-19 a imposé une limite de temps pour rencontrer les participants. Nous avions donc besoin de moyens nouveaux et numériques pour continuer à faire avancer nos études tout en restant pleinement conformes aux exigences réglementaires concernant l'obtention du consentement approprié », a déclaré Staci McDonald, directrice exécutive des opérations cliniques scientifiques chez Celerion. « Veeva eConsent nous offre une solution facile à utiliser qui peut s'adapter à notre environnement en constante évolution et améliorer la compréhension des procédures d'étude par les participants. Le déploiement de la solution s'est déroulé sans problème, avec des retours positifs des équipes d'étude, du personnel sur place et des participants. »

Leader mondial des services de recherche clinique en phase précoce, Celerion utilise Veeva SiteVault pour rédiger, gérer et distribuer numériquement les formulaires de consentement éclairé (FCE). Les patients peuvent alors accéder au document eConsent en toute sécurité et compléter le processus de consentement via un appareil mobile. Cela simplifie le rapprochement des documents et réduit le fardeau administratif des sites. Grâce à un flux continu d'informations, Celerion a une visibilité complète sur l'état de consentement pour améliorer la conformité et la surveillance de l'étude.

« Celerion fait progresser la façon dont le secteur travaille ensemble en utilisant des solutions numériques qui permettent des essais cliniques sans papier et centrés sur le patient », a déclaré Tim Davis, vice-président de MyVeeva for Patients chez Veeva Systems. « Veeva eConsent améliore le processus de consentement éclairé pour toutes les parties concernées en offrant une expérience intuitive et numérique aux patients et une collaboration facile avec les sites et les Conseil de Révision Institutionnel pour les sponsors.

Vous pourrez découvrir comment Celerion a modernisé le processus de consentement des patients lors de la prochaine Veeva R&D and Quality Summit Connect, le 14 octobre 2021. L'événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et restez informé des détails du programme sur veeva.com/Summit.

Informations complémentaires

Pour plus d'information sur Veeva MedTech, visitez : veeva.com/eu/MedTech

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

Contact :



Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected] Kiran May Veeva Systems +44 796-643-2912 [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Related Links

http://www.veeva.com



SOURCE Veeva Systems