Celgard celebra acordo exclusivo de desenvolvimento conjunto de tecnologia de separador de bateria de alta tensão com a Morrow para produção de células de bateria LNMO em gigafábrica europeia

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC (Celgard), uma subsidiária da Polypore International, LP, tem o prazer de anunciar que firmou um acordo de desenvolvimento conjunto com duração de vários anos com a Morrow Battery AS (Morrow). A Celgard trabalhará com a Morrow para desenvolver, testar e comercializar separadores de bateria de processo seco de última geração que serão utilizados em células de bateria de alta tensão com material catódico de óxido de lítio, níquel e manganês (LNMO) para aplicações em veículos elétricos (VE) e sistemas de armazenamento de energia (ESS).

John Zhang, diretor de tecnologia e diretor científico da Polypore International e Rahul Fotedar, diretor de tecnologia da Morrow, reúnem-se na Noruega para iniciar discussões sobre tecnologia entre as duas empresas, a fim de avançar ainda mais a tecnologia de baterias de veículos elétricos na Europa. As membranas microporosas de processo a seco revestidas e não revestidas da Celgard® são utilizadas como separadores em várias baterias de íon de lítio usadas principalmente em veículos elétricos (EDV) e sistemas de armazenamento de energia (ESS).

Embora as atividades de desenvolvimento de separadores já estejam em andamento entre as duas empresas, a produção comercial terá início apenas em 2024, na gigafábrica de células de bateria da Morrow, no parque de energia Eyde em Arendal, na Noruega. Sob os termos do acordo, a Morrow utilizará exclusivamente os separadores de membrana de processo a seco de propriedade da Celgard, desenvolvidos sob o acordo, em baterias de alta tensão produzidas em sua gigafábrica. A Morrow se comprometeu com volumes de compra anuais não divulgados.

"Há mais de meio século, a Celgard está na vanguarda da tecnologia de membrana, e estamos muito entusiasmados por nos unirmos a ela para comercializar separadores para as baterias de alta tensão de última geração da Morrow.

A parceria com a Celgard oferece uma estrutura para acelerar o desenvolvimento de nossos produtos baseados em LNMO, e é um grande passo rumo ao objetivo da Morrow de ser líder global em custo e sustentabilidade," disse Rahul Fotedar, diretor de tecnologia da Morrow.

Além disso, Lie Shi, diretor global de desenvolvimento de negócios de separadores da Asahi Kasei e vice-presidente executivo da Polypore, acrescentou o seguinte: "Estamos entusiasmados pela parceria com a Morrow para desenvolver e exibir os separadores de membrana de última geração da Celgard® para as células de bateria de alta tensão fabricadas na gigafábrica da Morrow, e esperamos avançar ainda mais a tecnologia de veículos elétricos com a Morrow na Europa."

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas microporosas de processo a seco, sem solvente, revestidas e não revestidas que são utilizadas como separadores, um componente importante das baterias de íons de lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard é importante para o desempenho de baterias de íons de lítio em veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países especializada em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Visite www.celgard.com e www.polypore.com.

Sobre a Morrow Batteries AS

A Morrow Batteries AS (Morrow) fornece baterias econômicas e sustentáveis para construir sistemas de energia descarbonizados e resilientes em todo o mundo e possibilitar que todos tenham acesso a veículos elétricos. As baterias de LNMO (material catódico) de última geração da Morrow substituirão o cobalto, reduzirão o níquel e o lítio e maximizarão o uso do manganês limpo e abundante. Fundada em 2020 e com sede em Arendal, a expansão industrial da Morrow resultou em mais de cem especialistas em baterias em quatro escritórios internacionais. Saiba mais em morrowbatteries.com e @morrowboats no LinkedIn.

FONTE Celgard, LLC

