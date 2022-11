Celgard conclut un accord de développement conjoint exclusif avec Morrow pour la technologie de séparateur de batterie haute tension pour la production de cellules de batterie LNMO dans la Gigafactory européenne

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un accord de développement conjoint pluriannuel avec Morrow Batteries AS (Morrow). Celgard travaillera avec Morrow pour développer, tester et commercialiser des séparateurs de batterie par voie sèche de nouvelle génération qui seront utilisés dans les cellules de batterie haute tension Morrow, avec un matériau de cathode au lithium nickel manganèse oxyde (LNMO), pour les véhicules électriques (VE) et le système de stockage d'énergie (SSE).

John Zhang, chief technology officer and chief scientific officer of Polypore International and Rahul Fotedar, chief technology officer of Morrow, meet in Norway to begin technology discussions between the two companies to further advance electric vehicle battery technology in Europe. Celgard® dry-process coated and uncoated microporous membranes are used as separators in various lithium-ion batteries used primarily in electric drive vehicles (EDV) and energy storage systems (ESS).

Alors que les activités de développement de séparateurs sont déjà en cours entre les deux sociétés, la production commerciale des cellules de batterie de Morrow débutera à la Gigafactory à Eyde Energy Park à Arendal, en Norvège, en 2024. Selon les termes de l'accord, Morrow utilisera exclusivement les séparateurs à membrane par voie sèche exclusifs de Celgard, développés dans le cadre de l'accord, dans les batteries haute tension produites dans sa Gigafactory. Morrow s'est engagé à des volumes d'achat annuels non divulgués.

« Depuis plus d'un demi-siècle, Celgard est à la pointe de la technologie des membranes. Nous sommes très heureux de nous associer à eux pour commercialiser des séparateurs pour les batteries haute tension de nouvelle génération de Morrow.

Le partenariat avec Celgard fournit un cadre pour accélérer le développement de nos produits basés sur le LNMO et c'est un grand pas vers l'objectif de Morrow d'être un leader mondial en matière de coût et de durabilité », a déclaré Rahul Fotedar, directeur de la technologie de Morrow.

En outre, Lie Shi, responsable mondial du développement commercial des séparateurs chez Asahi Kasei et vice-président exécutif de Polypore, a ajouté ce qui suit : « Nous sommes ravis de nous associer à Morrow pour développer et présenter les séparateurs à membrane Celgard® de nouvelle génération pour les cellules de batterie haute tension fabriquées dans leur usine Gigafactory, et nous sommes impatients de faire progresser la technologie des véhicules électriques avec Morrow en Europe. »

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard est spécialisée dans les membranes microporeuses sans solvant, enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs qui sont un composant majeur des batteries lithium-ion. La technologie de séparateur de batterie de Celgard est importante pour la performance des batteries lithium-ion pour les véhicules à propulsion électrique, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale avec des installations dans neuf pays, spécialisée dans les membranes microporeuses utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les applications spécialisées. Visitez www.celgard.com et www.polypore.com .

À propos de Morrow Batteries AS

Morrow Batteries AS (Morrow) fournit des batteries rentables et durables pour construire des systèmes énergétiques décarbonés et résilients dans le monde entier et permettre la propulsion électrique pour tous. Leurs batteries LNMO (matériau cathodique) de nouvelle génération remplaceront le cobalt, réduiront le nickel et le lithium et maximiseront l'utilisation de manganèse propre et abondant. Fondée en 2020 et basée à Arendal, l'entreprise en expansion industrielle compte désormais plus de 100 spécialistes des batteries dans quatre bureaux à l'international. Pour en savoir plus, rendez-vous sur morrowbatteries.com et @MorrowBatteries sur LinkedIn.

