Celgard conclut un accord d'alliance stratégique pour la technologie de séparation de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) haute performance avec American Battery Factory

CHARLOTTE, N.C., le 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP (Polypore), est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une alliance stratégique avec American Battery Factory (ABF). Celgard et ABF entreprendront des projets de recherche conjoints pour commercialiser des produits de la prochaine génération à la fine pointe de la technologie pour des batteries fiables de haute technologie prismatiques au lithium et au phosphate de fer (LFP) aux États-Unis.

Celgard® dry-process coated and uncoated microporous membranes are used as separators in various lithium-ion batteries used primarily in electric drive vehicles (EDV), energy storage systems (ESS) and other specialty applications.

Aux termes de l'accord, Celgard fournira 100 % des besoins de séparation d'ABF pour les batteries LFP aux États-Unis. De plus, Celgard et ABF partageront des ressources pour développer des technologies de pointe et des cellules de prochaine génération pour les batteries LFP. De plus, ils exploreront les possibilités d'établir un solide écosystème national de LFP aux États-Unis, avec un meilleur accès aux précurseurs et une capacité accrue qui fournit la LFP à une clientèle plus large.

Asahi Kasei, la société mère de Polypore, peut soutenir davantage la chaîne d'approvisionnement de la LFP grâce à sa base de fabrication très diversifiée, et ABF évaluera les possibilités d'approvisionnement en composants pour des articles comme les batteries en plastique et les matériaux thermoignifuges qui pourraient profiter davantage à la chaîne d'approvisionnement et à l'industrie de la LFP.

« Nous sommes ravis de travailler avec ABF pour développer et mettre en valeur les séparateurs de membranes de nouvelle génération de Celgard et faire progresser la technologie des batteries au lithium grâce à la chimie LFP », a déclaré Lie Shi, Asahi Kasei, chef mondial du développement des activités de séparateurs et vice-président exécutif de Polypore. « LFP représente un marché important et les séparateurs à membrane à procédé sec de Celgard offrent une solution technologique haute performance pour cette application. »

À propos de Celgard et Polypore

Celgard est spécialisée dans les membranes microporeuses enduites et non enduites, traitées par voie sèche, utilisées comme séparateurs qui sont un composant majeur des batteries lithium-ion. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard est importante pour la performance des batteries aux ions de lithium destinées aux véhicules électriques, aux systèmes de stockage d'énergie et à d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com .

À propos de American Battery Factory

American Battery Factory Inc., un fabricant de piles au phosphate de fer et au lithium (LFP), développe le tout premier réseau de giga-usines de piles LFP sécuritaires aux États-Unis. L'entreprise est déterminée à faire de l'indépendance énergétique et de l'énergie renouvelable une réalité pour les États-Unis en créant une chaîne d'approvisionnement nationale en batteries. En plus de créer des emplois dans le secteur de la fabrication au Canada, ABF jouera un rôle crucial dans le respect des initiatives fédérales et étatiques en matière de changements climatiques et des exigences de sécurité nationale « fabriquées aux États-Unis ». Pour de plus amples renseignements sur American Battery Factory, veuillez consulter le site www.americanbatteryfactory.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1881743/Celgard_microporous_membranes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1881744/Celgard_Logo.jpg

SOURCE Celgard, LLC