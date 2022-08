Celgard firma acordo de aliança estratégica com a American Battery Factory referente à tecnologia de separador de bateria de fosfato de ferro e lítio (LFP) de alto desempenho

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC (Celgard), uma subsidiária da Polypore International, LP, (Polypore), tem o prazer de anunciar que firmou um acordo de aliança estratégica com a American Battery Factory (ABF). A Celgard e a ABF empreenderão projetos de pesquisa conjunta para comercializar produtos de última geração para baterias prismáticas de fosfato de ferro e lítio (LFP) confiáveis de alta tecnologia nos EUA.

As membranas microporosas de processo a seco revestidas e não revestidas da Celgard® são utilizadas como separadores em várias baterias de íon de lítio usadas principalmente em veículos elétricos (EDV), sistemas de armazenamento de energia (ESS) e outras aplicações especializadas.

Nos termos do acordo, a Celgard fornecerá 100% das necessidades de separadores da ABF para células de bateria LFP nos EUA. Além disso, a Celgard e a ABF compartilharão recursos para desenvolver tecnologias avançadas e células de próxima geração para baterias LFP. Além disso, eles explorarão oportunidades para estabelecer um ecossistema LFP doméstico robusto nos EUA com acesso aprimorado a materiais precursores e capacidade expandida que forneça LFP a uma base de clientes mais ampla.

A Asahi Kasei, empresa controladora da Polypore, pode apoiar ainda mais a cadeia de suprimentos de LFP por meio de sua base de fabricação amplamente diversificada e a ABF avaliará oportunidades de fornecimento de componentes para itens como pacotes de baterias plásticas e materiais retardantes térmicos que poderiam beneficiar ainda mais a cadeia de suprimentos e o setor de LFP.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a ABF no desenvolvimento e exposição de separadores de membrana de última geração da Celgard e na promoção da tecnologia de bateria de lítio com a química LFP", disse Lie Shi, diretor global de desenvolvimento de negócios de separadores da Asahi Kasei e vice-presidente executivo da Polypore. "O LFP representa um mercado importante e os separadores de membrana revestidas por processo a seco da Celgard oferecem uma solução de tecnologia de alto desempenho para essa aplicação."

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada no desenvolvimento de membranas microporosas revestidas e não revestidas por processo seco amigas do ambiente usadas como separadores que são um componente importante das baterias de íon de lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard é importante para o desempenho de baterias de íons de lítio para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países especializada em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Visite www.celgard.com e www.polypore.com.

Sobre a American Battery Factory

A American Battery Factory Inc., fabricante de células de bateria de fosfato de ferro e lítio (LFP), está desenvolvendo a primeira rede de giga fábricas seguras de células LFP nos Estados Unidos. A empresa dedica-se a promover a independência energética e a energia renovável nos Estados Unidos, criando uma cadeia de suprimentos de baterias domésticas. Juntamente com a criação de empregos no setor doméstico, a ABF desempenhará um papel crucial no cumprimento das iniciativas de mudança climática do governo federal e do governo estadual e dos requisitos de segurança nacional "Made-in-USA" (Fabricado nos EUA). Para mais informações sobre a American Battery Factory, acesse www.americanbatteryfactory.com.

FONTE Celgard, LLC

