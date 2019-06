Celgard exitosa en demanda contra MTI Corporation por violar patente de separadores de baterías con cerámica de Celgard

MTI y varias empresas relacionadas de MTI acordaron dejar de vender todos los separadores de baterías recubiertos y no recubiertos.

MTI y sus diversas empresas relacionadas aceptaron no objetar la validez o exigibilidad de la Patente en Estados Unidos No. 6.432.586 de Celgard por separadores recubiertos en cerámica para baterías de iones de litio recargables de alta energía, las patentes relacionadas de Celgard y las marcas registradas relacionadas de Celgard.

Las demás condiciones del acuerdo son confidenciales.

En las presentaciones en el litigio público, MTI no esgrimió ninguna defensa de no infracción ni objetó la validez o exigibilidad de la Patente en Estados Unidos No. 6.432.586 de Celgard.

La conclusión exitosa de estos casos refuerza aun más la integridad de la propiedad intelectual global de Celgard respecto de separadores recubiertos en cerámica para baterías de iones de litio, así como también la marca y las marcas registradas de Celgard.

Acerca de Celgard, LLC

Celgard, LLC se especializa en desarrollar, fabricar y comercializar membranas microporosas cubiertas y no cubiertas para procesos secos utilizadas como separadores, que son un componente importante de diversas baterías de iones de litio. La tecnología de separadores de baterías de Celgard tiene un papel importante en el rendimiento de las baterías para vehículos de transmisión eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones especializadas.

Celgard es una subsidiaria de propiedad total de Polypore International, LP, una compañía de Asahi Kasei. Si desea más información, visite www.celgard.com.

Acerca de Polypore International, LP

Polypore International, LP, una compañía de Asahi Kasei Group, se especializa en membranas microporosas de alto diseño y rendimiento utilizadas en vehículos de transmisión eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de energía de respaldo para emergencias, dispositivos electrónicos portátiles para consumidores, automóviles, camiones, ómnibus y montacargas. Polypore International, LP, que es una empresa global de alta tecnología ubicada en Charlotte, Carolina del Norte, es altamente reconocida en el mercado y posee plantas de fabricación u oficinas de ventas en nueve países que atienden a seis continentes. Si desea más información, visite www.polypore.com.

