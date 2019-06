Celgard vence MTI Corporation no processo por violar patente da Celgard de separadores de bateria revestidos de cerâmica

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC (Celgard), uma subsidiária da Polypore International, LP, teve sucesso no litígio contra a MTI Corporation (MTI), na Califórnia e na Carolina do Norte pela violação, por parte da MTI, da tecnologia, marca registrada e patente dominante da Celgard de separadores de bateria revestidos de cerâmica. A Celgard e a MTI travaram uma batalha notável a respeito da falsificação e do infringimento cometidos pela MTI.