Celgard sale triunfante en tribunal del Reino Unido y se le otorga requerimiento judicial contra importaciones de separadores de baterías de Senior mediante juicio

El 30 de abril de 2020, Celgard presentó una solicitud para un requerimiento judicial urgente contra Senior en el Alto Tribunal de Justicia en Londres, Inglaterra. El 7 de mayo, a beneficio de una sola parte, el tribunal del Reino Unido otorgó un requerimiento judicial para evitar que Senior importe ciertos separadores de baterías al Reino Unido.

Antes, el 2 de marzo, Celgard interpuso una Demanda contra los Demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (EE.UU.) Research Institute (Senior-California), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (colectivamente, Global Venture) (colectivamente, Demandados en el WDNC) en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. por el Distrito Oeste de Carolina del Norte (WDNC) por apropiación indebida de secreto comercial, prácticas comerciales desleales y engañosas y competencia desleal, conspiración civil, enriquecimiento injusto y conversión.

Además, Celgard interpuso una Segunda Demanda Enmendada contra los Demandados, incluidos Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (EE.UU.), Research Institute (Senior-California) y otros (colectivamente, Demandados en el NDCA) por infracción de patente, incumplimiento de contrato e incumplimiento de convenio implícito de buena fe y trato equitativo en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. por el Distrito Norte de California (NDCA).

La Demanda del WDNC alega que los Demandados en el WDNC, entre ellos un ex empleado de Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, ahora director de Tecnología de Senior-China, quien se cambió el nombre a Bin Wang a solicitud de Senior-China, se apropiaron a propósito e ilegalmente de secretos comerciales e información confidencial de Celgard y continúan haciéndolo. También se alegan otras infracciones de la ley.

La Segunda Demanda Enmendada del NDCA alega que los Demandados en el NDCA infringen la Patente Estadounidense Reemitida de Celgard RE47,520 (la patente '520), anteriormente la Patente Estadounidense 6,432,586 (la patente '586), y la Patente Estadounidense de Celgard No. 6,692,867 (la patente '867). Ver el Comunicado.

En diciembre de 2019, Celgard interpuso una Primera Demanda Enmendada en el NDCA, agregando a la demanda a los Demandados Farasis, Sun Town y Global Venture. Ver el Comunicado.

En septiembre de 2019, Celgard interpuso una demanda contra Senior, que vende separadores internacionalmente que fabrica en Shenzhen, China. La Demanda de Celgard alegó que Senior había infringido las patentes estadounidenses '520 y '867 de Celgard, y que se ha apropiado ilegalmente y ha hecho un mal uso de secretos comerciales e información confidencial de Celgard, entre otras infracciones, y busca compensación por daños y perjuicios. Ver el Comunicado.

En septiembre de 2019, Celgard resolvió exitosamente una demanda por infracción de patente contra Targray International. Ver el Comunicado. Celgard también resolvió exitosamente dos demandas en junio de 2019 contra MTI Corporation. Ver el Comunicado.

El fallo en el Reino Unido y el resultado exitoso de los casos contra Targray y MTI consolida aún más la integridad de la propiedad intelectual (PI) de Celgard sobre separadores con revestimiento y sin revestimiento para baterías de iones de litio. Celgard seguirá evitando la explotación injusta de su tecnología y su PI para proteger sus activos y a sus clientes.

Acerca de Celgard y Polypore

Celgard se especializa en membranas microporosas de proceso seco, con revestimiento o sin revestimiento, usadas como separadores, que son un componente importante de las baterías de iones de litio. La tecnología de separadores de baterías de Celgard es importante para el rendimiento de las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Celgard, LLC es una subsidiaria de propiedad total de Polypore International, LP, una compañía de Asahi Kasei.

Polypore es una empresa internacional con instalaciones en nueve países, que se especializa en membranas microporosas utilizadas en vehículos eléctricos y no eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y aplicaciones especiales. Visite www.celgard.com y www.polypore.com.

