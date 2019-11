Celgard solicita liminar imediata no processo contra a Senior por violação de patente e apropriação indébita de segredos de empresa

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC (Celgard), uma subsidiária da Polypore International, LP (Polypore), entrou com o pedido de uma ordem judicial temporária e medida liminar no foro dos Estados Unidos para o distrito norte da Califórnia solicitando ao foro que conceda rapidamente o provimento proibindo os réus Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. e o Instituto de Pesquisas (EUA) Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (coletivamente, Senior): (1) o uso dos segredos de empresa e/ou informações confidenciais da Celgard, (2) a violação da patente reemitida RE47.520 dos Estados Unidos (a patente '520), anteriormente patente 6.432.586 dos EUA (a patente '586), e a patente no. 6.692.867 dos Estados Unidos (a patente '867), (3) as violações do Código de Profissões e Empresas da Califórnia, (4) a interferência ilícita em relação contratual, (5) a interferência intencional com relações econômicas potenciais, e (6) a fabricação, o uso, a oferta para venda ou a venda nos Estados Unidos (EUA), ou a importação para os Estados Unidos de produtos que infrinjam as patentes '520 e '867 e/ou que incluam os segredos de empresa ou informações confidenciais da Celgard.