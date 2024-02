Celia Wanderley rejoint BIG en tant que directrice de l'innovation

EDMONTON, Alberta, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Bits In Glass, société internationale primée spécialisée dans la transformation numérique et l'automatisation des processus d'entreprise, qui sert des clients du Fortune 2000 et du secteur public depuis plus de vingt ans depuis ses bureaux d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni et d'Inde, accueille Celia Wanderley au sein de son équipe de direction en tant que directrice de l'innovation. La nomination par BIG d'un nouveau membre de l'équipe marque la première étape importante de la stratégie de croissance ambitieuse de l'entreprise après l' investissement des partenaires de Capital Square .

Cadre hautement accompli avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la technologie, Celia a occupé ces dernières années les postes de directrice de la technologie et de responsable de l'invention chez AltaML. Avant cela, Celia était leader chez Deloitte Consulting dans le domaine de la transformation technologique et de l'architecture. La vaste expérience de Celia dans les programmes de transformation technologique à grande échelle lui a permis de comprendre en profondeur les solutions d'entreprise, les architectures de données et l'optimisation des processus d'affaires grâce à la technologie, lui permettant ainsi de naviguer facilement dans des paysages technologiques complexes et émergents. En 2023, Celia a reçu le prix de l'innovatrice en IA de l'année décerné par Women in AI pour son travail visant à aider les entreprises de plusieurs secteurs à adopter l'intelligence artificielle dans leurs activités.

« L'IA n'est plus un élément secondaire pour l'entreprise moderne, elle doit être profondément intégrée et dynamiser les flux de travail construits à travers des environnements technologiques hétérogènes complexes », a déclaré Celia à propos des raisons pour lesquelles elle est ravie de rejoindre BIG à ce stade de leur trajectoire de croissance.

« L'expérience approfondie de Celia dans le domaine des technologies d'entreprise et de l'IA nous permet de travailler de manière unique avec nos partenaires des plateformes technologiques et de mieux servir nos clients en concevant des solutions qui libèrent le potentiel des personnes, des processus et des données », a déclaré David Hauser, PDG de BIG.

