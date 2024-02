Celia Wanderley wechselt als Innovationsleiterin zu BIG

EDMONTON, AB, 20. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Bits In Glass, ein preisgekröntes, globales Unternehmen für digitale Transformation und Geschäftsprozessautomatisierung, das seit mehr als zwei Jahrzehnten von seinen Niederlassungen in Nordamerika, Großbritannien und Indien aus Kunden aus dem Fortune 2000 und dem öffentlichen Sektor betreut, heißt Celia Wanderley als Innovationsleiterin in seinem Führungsteam willkommen. Die Verstärkung des Teams durch BIG ist der erste bedeutende Schritt im Rahmen der ehrgeizigen Wachstumsstrategie des Unternehmens nach der Investition von Capital Square Partnern .

Als hochqualifizierte Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Technologiesektor hatte Celia in den letzten Jahren die Positionen des Technologieleiterin und der Invent-Leiterin bei AltaML inne. Davor war sie bei Deloitte Consulting in leitender Position im Bereich Technologietransformation und Architektur tätig. Celias umfangreiche Erfahrung mit groß angelegten technologischen Transformationsprogrammen hat es ihr ermöglicht, ein tiefes Verständnis für Unternehmenslösungen und Datenarchitekturen sowie für die Optimierung von Geschäftsprozessen durch Technologie zu erlangen, so dass sie sich mit Leichtigkeit in komplexen und neu entstehenden technologischen Landschaften zurechtfindet. 2023 wurde Celia mit der Auszeichnung AI Innovator of the Year Award von Women in AI für ihre Arbeit geehrt, mit der sie Unternehmen in verschiedenen Sektoren bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz in ihrem Geschäft unterstützt.

„KI ist für das moderne Unternehmen kein nachträglicher Gedanke mehr, sie muss tief eingebettet sein und die Arbeitsabläufe in komplexen, heterogenen Technologieumgebungen verbessern", erklärte Celia, warum sie sich freut, in dieser Phase des Wachstums zu BIG zu kommen.

„Celias tiefgreifende Erfahrung sowohl in der Unternehmenstechnologie als auch in der künstlichen Intelligenz befähigt uns auf einzigartige Weise, mit unseren Technologieplattformpartnern zusammenzuarbeiten und unsere Kunden bei der Entwicklung von Lösungen, die das Potenzial von Menschen, Prozessen und Daten freisetzen, besser zu unterstützen", so David Hauser, Geschäftsführer von BIG.

