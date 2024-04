Cellar62 führt eine innovative B2B-Plattform ein, um globale Weinkellereien mit US-Einzelhändlern zu verbinden

LISBON, Portugal, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Cellar62 gibt mit Stolz den Start seiner hochmodernen B2B-Plattform cellar62.com bekannt. Diese Plattform soll den Prozess der Lieferkette rationalisieren, indem sie Weinkellereien aus Europa und der ganzen Welt direkt mit US-Einzelhändlern verbindet, traditionelle Barrieren umgeht, das direkte Engagement fördert und Einzelhändlern ermöglicht, mit Händlern ihrer Wahl zusammenzuarbeiten.

Cellar62 zeichnet sich dadurch aus, dass es den Weinkellereien ermöglicht, ihr gesamtes Portfolio zu präsentieren und den US-Einzelhändlern einen unvergleichlichen Zugang zu einer breiten Palette von Produkten, einschließlich Eigenmarken, zu bieten. Für eine jährliche Einführungsgebühr von 2.550 € pro Weinmarke können Weingüter auf eine Fülle von Ressourcen zugreifen, wie z. B. Telefonnummern in den USA und mobile Werbeseiten mit QR-Codes für eine bessere Kundenbindung.

In Zusammenarbeit mit Quality Brand Imports, qualitybrandimports.com, mit Sitz in Austin, Texas, vereinfacht Cellar62 den Eintritt in den US-Markt mit einer pauschalen Importgebührenstruktur pro Flasche. Laut Thomas Simon, Gründer und Präsident von QBI, "ist dieser transparente und wirtschaftliche Ansatz darauf ausgelegt, den traditionellen Nachfragefluss in der Lieferkette umzukehren, was Einzelhändlern mit höheren Gewinnspannen zugute kommt und wettbewerbsfähigere Einzelhandelspreise ermöglicht, die von den US-Verbrauchern als preiswert angesehen werden - was zu Wiederholungskäufen durch die Verbraucher führt."

Tiago Tomás, geschäftsführender Gesellschafter von Cellar62, beschreibt die Plattform als "eine innovative Weinmesse, die das ganze Jahr über geöffnet ist und erweiterte Vorteile bietet. Es ermöglicht jedem Mitglied der Lieferkette, mit Logistikanbietern in Kontakt zu treten. Dies ermöglicht der gesamten Lieferkette ein flexibles Management ihrer Abläufe und steigert die Effizienz und Transparenz."

Cellar62 ermöglicht es Weinkellereien, ihr gesamtes Portfolio den US-Einzelhändlern anzubieten, anstatt dass Importeure als Gatekeeper fungieren, um Weine für den US-Markt auszuwählen. Sie ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität und Optionen für US-Einzelhändler.

Über Cellar62

Im Mittelpunkt der Mission von Cellar62 steht die Verpflichtung, die globale Weinlieferkette zu verändern. Durch die Förderung direkter Beziehungen und das Angebot einer transparenten Plattform legt Cellar62 die Macht in die Hände von Weinkellereien und Händlern. Laut Tiago Tomás ist "Cellar62 nicht nur eine Plattform, sondern eine Bewegung hin zu einer besser vernetzten und effizienteren Welt des Weinhandels."

Cellar62 und QBI heißen die europäischen Medien willkommen, um mehr über Cellar62 und QBI zu erfahren. Für eine umfassende Präsentation über unser innovatives Import- und Verkaufssystem für europäische Weine auf dem US-Markt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2383012/Cellar62_Logo.jpg