Cellar62 présente une plateforme B2B innovante pour relier les établissements vinicoles mondiaux aux détaillants américains

LISBONNE, Portugal, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Cellar62 annonce fièrement le lancement de sa plateforme B2B de pointe, cellar62.com . Cette plateforme permettra de rationaliser le processus de la chaîne d'approvisionnement en reliant directement les établissements vinicoles d'Europe et du monde entier aux détaillants américains, en contournant les obstacles traditionnels, en améliorant l'engagement direct et en permettant aux détaillants de travailler avec les distributeurs de leur choix.

Cellar62 se distingue en permettant aux établissements vinicoles de présenter l'ensemble de leur portefeuille, offrant aux détaillants américains un accès inégalé à une gamme variée de produits, y compris la marque maison. Pour un droit d'adhésion annuel de lancement de 2 550 € par marque de vin, les établissements vinicoles peuvent puiser dans une multitude de ressources, telles que des numéros de téléphone aux États-Unis et des pages mobiles promotionnelles axées sur le code QR pour améliorer l'engagement des consommateurs.

En partenariat avec Quality Brand Imports, qualitybrandimports.com , basé à Austin, au Texas, Cellar62 simplifie l'entrée sur le marché américain avec une structure de frais d'importation par bouteille fixe. Selon Thomas Simon, fondateur et président de QBI, « Cette approche transparente et économique est conçue pour inverser le flux de la demande traditionnel de la chaîne d'approvisionnement, ce qui profite aux détaillants dont les marges sont plus élevées et permet des prix de détail plus concurrentiels que les consommateurs américains considèrent comme une bonne valeur, ce qui entraîne des achats répétés par les consommateurs. »

Tiago Tomás, associé directeur chez Cellar62, décrit la plateforme comme « un salon du vin innovant qui est ouvert toute l'année, offrant des avantages accrus. Il permet à tout membre de la chaîne d'approvisionnement de s'engager avec des fournisseurs de logistique. Cela permet à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de gérer ses opérations de manière flexible, améliorant ainsi l'efficacité et la transparence. »

Cellar62 permet aux établissements vinicoles d'offrir l'ensemble de leur portefeuille aux détaillants américains au lieu que les importateurs agissent comme un contrôleur pour sélectionner des vins pour le marché américain. Il offre un maximum de flexibilité et d'options aux détaillants américains.

À propos de Cellar62

Au cœur de la mission de Cellar62 se trouve un engagement à transformer la chaîne mondiale d'approvisionnement en vins. En favorisant les relations directes et en offrant une plateforme transparente, Cellar62 met le pouvoir entre les mains des établissements vinicoles et des détaillants. Selon Tiago Tomás, « Cellar62 n'est pas seulement une plateforme, c'est un mouvement vers un monde du commerce du vin plus connecté et plus efficace. »

Cellar62 et QBI accueillent les médias européens pour en savoir plus sur Cellar62 et QBI. Pour une présentation complète sur notre système innovant d'importation et de vente de vins européens sur le marché américain.