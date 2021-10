Cellebrite adquire Digital Clues e fortalece sua posição de liderança no mercado como provedora de plataformas de inteligência digital investigativa de ponta a ponta

O tempo é determinante no início de uma investigação, e as informações devem ser coletadas o mais rápido possível. As soluções de inteligência open-source da Digital Clues impulsionam os esforços de inteligência e investigação das autoridades policiais quando não existem alvos e existem muito poucas pistas, ajudando os clientes a coletar e conectar dados de muitas fontes dinâmicas, como surface web, deep web e dark web.

A Digital Clues, com sede em Israel, tem uma equipe de mais de 20 pessoas, com um forte contingente de especialistas em pesquisa e desenvolvimento e uma equipe de liderança com décadas de experiência em inteligência, big data e segurança para agências e empresas de segurança pública. A tecnologia da Digital Clues está disponível tanto como oferta SaaS quanto software local. Suas soluções permitem a coleta de grandes quantidades de dados provenientes de várias fontes, utilizando inteligência artificial para obter informações valiosas sobre pessoas ou entidades suspeitas, ao mesmo tempo que enriquecem outras evidências digitais com informações valiosas provenientes de fontes abertas.

Yossi Carmil, CEO da Cellebrite, disse: "Temos o prazer de anunciar essa aquisição, um passo importante para executar nossa visão de construir uma plataforma líder de inteligência digital de ponta a ponta. Os recursos de inteligência open source oferecem às agências policiais ferramentas cruciais para capitalizar as horas iniciais importantes de uma investigação. A equipe da Digital Clues construiu uma forte reputação nessa área, e esperamos recebê-los na família Cellebrite."

Yossi Ofek, CEO e presidente da Digital Clues, conta com mais de 20 anos de experiência em segurança interna e liderará os esforços comerciais de inteligência open source na Cellebrite. Ele comentou: "A demanda por soluções de inteligência open source locais e baseadas na nuvem é impulsionada pela necessidade crescente de sistemas automatizados que ajudem as agências de segurança pública a apurar a onda de informações apresentadas na internet. Compartilhamos o compromisso da Cellebrite de acelerar a justiça e estamos entusiasmados em combinar os recursos da Digital Clues com a plataforma de inteligência digital líder mundial e abrangente da Cellebrite."

Espera-se que a aquisição seja concluída no quarto trimestre de 2021 e ela está sujeita às condições habituais de fechamento.

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é permitir que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades do mundo todo. A Cellebrite é líder global em soluções de inteligência digital para os setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas por meio da simplificação dos processos de inteligência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 140 países, a plataforma e as soluções de inteligência digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, avaliam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com.

Advertência sobre declarações prospectivas

Este documento inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "prever", "pretender", "buscar", "visar", "antecipar", "acreditar", "poderia", "continuar", "esperar" "estimar", "pode", "planejar", "perspectiva", "futuro" e "projeto" e outras expressões semelhantes que preveem, projetam ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem informações financeiras estimadas. Essas declarações prospectivas com relação a receitas, ganhos, desempenho, estratégias, perspectivas e outros aspectos dos negócios da Cellebrite baseiam-se nas expectativas atuais que estão sujeitas a riscos e incertezas. Uma série de fatores pode fazer com que os resultados ou efeitos reais difiram materialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a: capacidade da Cellebrite de desenvolver soluções tecnologicamente avançadas e integrar-se com sucesso às soluções de software utilizadas pelos clientes; aceitação das soluções pelos clientes; erros, falhas, defeitos ou bugs nas soluções; falha em manter a produtividade do pessoal de vendas e marketing ou contratar, integrar e reter pessoal adicional de vendas e marketing; o impacto da pandemia global da COVID-19; o impacto da concorrência nos preços e na participação de mercado da Cellebrite; resultados abaixo do ideal de produtos devido ao uso indevido por parte dos clientes; falha da Cellebrite em manter e melhorar sua reputação e marca; imprecisão das estimativas de oportunidade de mercado da Cellebrite e previsões de crescimento do mercado; alterações nos modelos de embalagem e licenciamento que afetam adversamente a capacidade de atrair ou reter clientes; falha em gerenciar o crescimento futuro de forma eficaz; falha em introduzir novas soluções e complementos; problemas no uso de inteligência artificial resultando em danos à reputação ou responsabilidade; a necessidade de capital adicional para suportar o crescimento dos negócios da Cellebrite; falha em manter a segurança das operações e a integridade das soluções de software; o impacto dos ciclos e apropriações orçamentárias do governo, rescisão antecipada, auditorias, investigações, sanções e penalidades; declínio nos orçamentos do governo, mudanças nos gastos ou prioridades orçamentárias, ou atrasos na concessão de contratos; falha em obter, manter, proteger e fazer cumprir adequadamente a propriedade intelectual da Cellebrite ou violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros; percepções ou decisões judiciais ou regulatórias de que as soluções da Cellebrite violam os direitos de privacidade; o uso de soluções pelos clientes de forma que seja, ou que pareça ser, incompatível com os direitos humanos; descumprimento das leis relativas à privacidade, proteção e segurança de dados, proteção de tecnologia, sanções, controles de exportação e outros assuntos; e outros fatores, riscos e incertezas estabelecidos nas seções intituladas "Fatores de Risco" e "Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas" na declaração/prospecto de procuração final registrado na SEC em 5 de agosto de 2021 e em outros documentos protocolados pela Cellebrite com a SEC, que estão disponíveis gratuitamente em www.sec.gov. Recomenda-se que não se confie excessivamente nessas declarações prospectivas, que valem apenas na data em que foram elaboradas, nessa comunicação ou em qualquer outro meio. A Cellebrite não assume nenhuma obrigação de atualizar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, caso as circunstâncias mudem, a menos que exigido por títulos e outras leis aplicáveis.

Imprensa

Adam Jaffe

Vice-presidente de comunicações globais

+1 973 206 7643

[email protected] – ou –

[email protected]

Investidores

Anat Earon-Heilborn

Vice-presidente de relações com investidores

+972 73 394 8440

[email protected]

