Cellebrite annonce le lancement de son navigateur d'état de préparation en matière de renseignements numériques

« Les solutions de Cellebrite pour les forces de l'ordre ont évolué, passant de la capacité d'accéder aux données et de les décoder à l'intelligence artificielle et à l'analytique, à la capacité d'optimiser les outils de renseignement numérique et à la protection de la chaîne des preuves numériques, a déclaré Mark Gambill, directeur du marketing de Cellebrite. Nous sommes heureux de fournir cette ressource unique pour aider les forces de l'ordre à surmonter le défi croissant que posent les données numériques au cours d'une enquête. »

Le navigateur d'état de préparation en matière de renseignements numériques est offert en ligne aux organismes de toutes tailles. Cet outil aide les organismes à moderniser et à créer des procédures opérationnelles normalisées pour l'utilisation des données numériques dans les enquêtes en évaluant leurs besoins dans huit catégories clés :

l'accès aux preuves numériques;

la gestion de la charge de travail quant aux données numériques;

l'exploitation et la chaîne de possession des preuves numériques;

la capacité d'échanger des données en toute sécurité et de collaborer;

la capacité de tirer parti des données numériques en temps opportun

la compétence et le savoir-faire de l'équipe en matière de gestion des données numériques;

les plans de perfectionnement professionnel pour suivre l'évolution de la technologie;

la capacité de mesurer l'efficacité des flux de travail et de favoriser l'optimisation continue.

Selon l'enquête annuelle Cellebrite Global Industry Benchmark, en 2020, 97 % des crimes impliquaient des téléphones portables, 53 % impliquaient des ordinateurs et 50 % des données en nuage. De plus, la plupart des enquêteurs examinent encore manuellement les données à l'heure actuelle; près de 20 % d'entre eux lisent et marquent les rapports d'extraction avec un surligneur.

Alison Brooks, vice-présidente de la recherche et responsable de la sécurité publique mondiale à IDC, a expliqué : « Le volume ahurissant de données numériques et la pandémie de COVID-19 ont accéléré la nécessité pour les forces de l'ordre de repenser radicalement leur flux de travail en matière de sécurité publique. Le fait d'avoir une stratégie de renseignement numérique les prépare à relever ces défis, quelle que soit l'étape de la maturité numérique où ils en sont. Cela les aide ensuite à tirer parti des nouvelles tendances, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle comme multiplicateur de force, en établissant des pratiques exemplaires relativement à la confiance numérique et à l'utilisation acceptable de la technologie, et utilisant les premiers intervenants comme capteurs. »

Mark Gambill a poursuivi en ces termes : « Le navigateur d'état de préparation en matière de renseignements numériques et la matrice sont les fondements de la création d'une stratégie de renseignements numériques et sont des outils essentiels à son développement. Grâce à nos partenariats de confiance avec nos clients, nous sommes impatients de les guider tout au long de cet important voyage. »

Pour en savoir plus sur le navigateur d'état de préparation en matière de renseignements numériques et la matrice, veuillez consulter le site https://www.cellebrite.com/en/di-ready/#.

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le leader mondial des solutions de renseignement numérique pour les forces de l'ordre, les gouvernements et les entreprises. Cellebrite offre une vaste gamme innovante de solutions logicielles, d'outils analytiques et de formation conçus pour accélérer les enquêtes numériques et relever les défis de plus en plus complexes de la lutte contre la criminalité et de la sécurité à l'ère numérique. Bénéficiant de la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans plus de 150 pays, Cellebrite contribue à la réalisation de la mission commune de créer un monde plus sûr. Pour en savoir plus, visitez notre site www.cellebrite.com ou suivez-nous sur Twitter : @Cellebrite_UFED.

Contact :

Olga Shmuklyer

Fusion PR

Téléphone : (917) 715-0329

[email protected]

Adam Jaffe, vice-président des communications internationales, Cellebrite

Téléphone : +1 609 502 6889

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280441/Cellebrite.jpg

Related Links

https://www.cellebrite.com/en/home/



SOURCE Cellebrite