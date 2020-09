Cellebrite anuncia o lançamento do Digital Intelligence Readiness Navigator

"As soluções da Cellebrite para as autoridades policiais evoluíram do fornecimento da capacidade de acessar e decodificar dados, para incluir IA e análises, a capacidade de otimizar ferramentas de Inteligência Digital e proteger a cadeia de provas digitais", afirmou Mark Gambill, CMO da Cellebrite. "Temos o prazer de fornecer este recurso exclusivo para ajudar as autoridades policiais a superar o desafio crescente que os dados digitais representam durante o curso de uma investigação."

O Digital Intelligence Readiness Navigator é oferecido on-line a órgãos de todos os portes. A ferramenta auxilia os órgãos em sua jornada de modernização e criação de procedimentos operacionais padrão para o uso de dados digitais em investigações através da avaliação das necessidades dos órgãos em oito categorias principais:

Acesso a provas digitais

Gestão da carga de trabalho de dados digitais

Operações de provas digitais e cadeia de custódia

Capacidade de compartilhar dados e colaborar com segurança

Capacidade de aproveitar insights oportunos de evidências digitais

Competência e know-how da habilidade da equipe em lidar com dados digitais

Planos de desenvolvimento profissional para acompanhar as mudanças tecnológicas

Capacidade de medir a eficácia dos fluxos de trabalho e conduzir otimizações contínuas

De acordo com a pesquisa anual Cellebrite Global Industry Benchmark, um total de 97% dos crimes cometidos em 2020, envolveram telefones celulares, 53% envolveram computadores e 50% envolveram dados em nuvem. Além disso, a maioria dos investigadores ainda analisa os dados manualmente; quase 20% leem e marcam os relatórios a serem extraídos com um marcador.

Alison Brooks, vice-presidente de pesquisa do IDC, líder mundial de segurança pública explica: "A avalanche de dados digitais e a pandemia da COVID-19 aceleraram a necessidade de as autoridades repensarem radicalmente seu fluxo de trabalho de segurança pública. Ter uma estratégia de inteligência digital os prepara para lidar com esses desafios, em qualquer estágio de maturidade digital em que se encontrem. Por sua vez, isso os ajuda a tirar proveito de tendências emergentes, como usar IA como um multiplicador de força, estabelecer práticas recomendadas para confiança digital e uso aceitável de tecnologia e usar os primeiros respondentes como sensores."

Gambill continuou, "O DI Readiness Navigator e Matrix são os pilares da formação de uma estratégia de ID e são cruciais para seu cultivo. Por meio de nossas parcerias de confiança com nossos clientes, esperamos ajudá-los nesta importante jornada."

