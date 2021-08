Cellebrite apresenta novos serviços profissionais para ajudar agências de segurança pública e empresas da Fortune 1000 a transformar investigações com inteligência digital

As ofertas de serviços expandidos são desenvolvidas para ajudar os clientes a destravar todo o potencial das soluções de inteligência digital

TYSONS CORNER, Virgínia, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Cellebrite, líder em soluções de inteligência digital (ID) para os setores público e privado, anunciou hoje novas ofertas de serviços para aplicar soluções de inteligência digital, bem como para resolver desafios de investigação e orientar a transformação digital. Este modelo inovador de serviços profissionais visa garantir o sucesso do cliente em todas as fases da jornada de transformação digital – desde o início, até a implementação e a otimização contínua.

A Cellebrite Services oferece às agências de execução da lei e às empresas acesso a uma equipe global de especialistas em domínios profissionais que oferece o conhecimento, as soluções técnicas, a expertise e as soluções personalizadas necessárias para realizar suas missões. As quatro principais ofertas de serviços são destinadas a complementar umas às outras e a completar um plano de suporte totalmente abrangente:

Treinamento e serviços de consultoria : desenvolvendo os premiados programas de treinamento e certificação da Cellebrite, a Cellebrite agora oferece acesso a uma rede global de mais de 120 examinadores e investigadores, juntamente com o desenvolvimento de conteúdo personalizado, micro aprendizado e recursos de treinamento exclusivos. Atualmente, a Cellebrite oferece quatro faixas de treinamento comercial para membros da equipe investigativa com o objetivo de ajudá-los a acelerar as investigações envolvendo dispositivos e dados digitais (dispositivos móveis, computadores, análises de investigação e soluções empresariais). Essas faixas estão disponíveis em formatos versáteis de entrega de treinamento (orientado pelo instrutor, on-line ao vivo e sob demanda). Os serviços de consultoria oferecem informações de valor agregado para ajudar as agências e empresas a expandir suas atuais capacidades forenses digitais e planejar para o futuro.

: a Cellebrite agora oferece suporte aos clientes com verificações de integridade no local, suporte global remoto e contratos de suporte personalizados aprimorados para atender às necessidades exclusivas do cliente. Serviços de realização de valor: leve a personalização e os serviços de integração da Cellebrite ao nível mais aprimorada com uma oferta dedicada sobre otimização de processos de investigação e compartilhamento de informações para eliminar tarefas manuais propensas a erros.

As ofertas alavancam o treinamento, a consultoria, o suporte e os serviços avançados líderes do setor existentes da empresa para modernizar os fluxos de trabalho investigativos e capacitar os clientes a obter o ROI mais alto de seus investimentos em inteligência digital.

"O caminho das autoridades executoras da lei para a transformação digital é uma mudança cultural que envolve tecnologia, pessoas e processos de negócios, todos focados no objetivo de otimizar o ciclo de vida investigativo moderno", disse Miri Mishor-Goldenberg, vice-presidente de Serviços ao Cliente da Cellebrite. "A Cellebrite Services marca um ponto de virada significativo em nossa capacidade de compartilhar nossa experiência em inteligência digital, juntamente com treinamento abrangente e serviços profissionais robustos com segurança pública e clientes empresariais em todo o mundo. O anúncio de hoje é o próximo passo em nosso compromisso contínuo de ser um consultor estratégico confiável e de ajudar a equipar nossos clientes com os recursos e conhecimentos para conduzir investigações digitais eficientes e eficazes, personalizadas para suas necessidades específicas."

Para saber mais, acesse: www.cellebrite.com/services ou veja os cursos de treinamento mais recentes

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite é líder global em parcerias com organizações públicas e privadas para transformar a forma como elas gerenciam a Inteligência Digital em investigações para acelerar a justiça e garantir a privacidade dos dados. Ajudamos as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas com um conjunto de software e serviços premiados para unificar fluxos de trabalhos investigativos e gerenciar a inteligência digital. A Cellebrite trabalha com líderes do setor para ajudá-los a proteger o público e defender os ativos com eficiência e transparência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 150 países, a Cellebrite está ajudando os clientes a cumprir a missão conjunta de proteger e salvar vidas. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com, www.cellebrite.com/investors ou siga-nos no Twitter @Cellebrite_UFED.

Mídia

Adam Jaffe

vice-presidente de comunicações globais

+1 973 206 7643

[email protected]

- ou -

[email protected]

Investidores

Anat Earon-Heilborn

vice-presidente de Relações com Investidores

+972 73 394 8440

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg

FONTE Cellebrite

