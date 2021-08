Cellebrite introduceert nieuwe professionele diensten om zowel openbare veiligheidsinstanties als Fortune 1000-bedrijven te ondersteunen bij de transformatie van onderzoeken met digitale intelligentie

Het uitgebreide aanbod aan diensten is speciaal ontworpen om klanten diens volledige potentieel van digitale intelligentie-oplossingen te ontsluiten

TYSONS CORNER, Va., 10 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite, marktleider op het gebied van Digitale Intelligentie (DI)-oplossingen voor publieke en particuliere sectoren, kondigde vandaag nieuwe Digitale Intelligentie-toepassingen aan voor het oplossen van uitdagende onderzoeksvraagstukken en de begeleiding van digitale transformatie. Dit baanbrekende professionele servicemodel is bedoeld om bij klanten succes te garanderen in elk stadium van het digitale transformatietraject - van de start tot aan de implementatie en voortdurende optimalisatie.

Cellebrite Services biedt wetshandhavers en bedrijven toegang tot een mondiaal team van professionele domeinexperts met de kennis, technische oplossingen, expertise en op maat gesneden oplossingen aan boord, die nodig zijn om hun missie te volbrengen. De vier belangrijkste diensten zijn bedoeld als aanvulling van elkaar ter vervolmaking van een compleet ondersteuningsprogramma:

Training en consultancy : Voortbouwend op Cellebrite's bekroonde trainings- en certificeringsprogramma's, biedt Cellebrite nu toegang tot een mondiaal netwerk van 120+ examinatoren en onderzoekers, naast op maat gesneden inhoudsontwikkeling, micro-learning en unieke trainingstools. Vandaag de dag levert Cellebrite vier commerciële trainingstrajecten voor leden van het onderzoeksteam, om hen te helpen onderzoeken te versnellen door gebruik van apparatuur en digitale gegevens (mobiele apparaten, computers, onderzoeksanalyses en bedrijfsoplossingen). Deze trajecten zijn in veelzijdige formaten beschikbaar voor het geven van trainingen (door een instructeur begeleid, live online en on-demand). Adviesdiensten bieden waardevolle inzichten om bureaus en bedrijven te helpen hun bestaande digitale forensische capaciteiten uit te breiden en voor de toekomst te plannen.

Cellebrite Advanced Services (CAS) : Met 10 beveiligde laboratoria over de hele wereld of bij een lokale organisatie, vormen onze toonaangevende experts uit de publieke en private sector een uitbreiding van het onderzoeksteam, door het aanbieden van geavanceerde, wettelijk toegestane digitale gegevenstoegang en verzameldiensten. CAS ondersteunt bovendien Crypto-onderzoeken, geeft technische workshops over geavanceerde wettelijk toegestane gegevensverzamelings- en gebruikstechnieken en is gespecialiseerd in het implementeren van Cellebrite-oplossingen.

Technische klantenservice : Cellebrite ondersteunt klanten nu door middel van on-site gezondheidscontroles, wereldwijde ondersteuning op afstand en op maat verbeterde ondersteuningscontracten om aan unieke klantbehoeften te voldoen.

Waarderealisatiediensten : Til Cellebrite's aanpassings- en integratiediensten naar een hoger plan met een speciaal aanbod voor de optimalisatie van onderzoeksprocessen en het delen van informatie, om storingsgevoelige, handmatige taken te elimineren.

Het aanbod gebruikt de bestaande, toonaangevende trainings-, advies-, ondersteunings- en geavanceerde diensten van het bedrijf om onderzoekswerkprocessen te moderniseren en klanten in staat te stellen het hoogste rendement te halen uit hun investeringen in Digitale Intelligentie.

"De weg van wetshandhavers naar digitale transformatie is een culturele verschuiving waarbij zowel technologie, mensen en bedrijfsprocessen betrokken zijn, allen gericht op de optimalisatie van de moderne onderzoekslevenscyclus," aldus Miri Mishor-Goldenberg, EVP Klantenservice van Cellebrite. "Cellebrite Services zorgt voor een belangrijk keerpunt in ons vermogen om onze expertise op het gebied van Digitale Intelligentie, in combinatie met uitgebreide training en robuuste professionele diensten, met klanten op het gebied van openbare veiligheid en ondernemingen overal ter wereld te delen. De aankondiging van vandaag vormt dan ook een volgende stap bij onze voortdurende inzet, een vertrouwde, strategische adviseur te zijn voor onze klanten en deze te helpen met de middelen en kennis om efficiënte en effectieve digitale onderzoeken uit te voeren, die zijn afgesteld op hun specifieke behoeften."

Kijk voor meer informatie op www.cellebrite.com/services of bekijk de nieuwste trainingen

Over Cellebrite

Cellebrite is wereldleider op het gebied van samenwerking met publieke en private organisaties om de manier waarop ze Digitale Intelligentie in onderzoeken beheren te transformeren om gerechtigheid te versnellen en data-privacy te waarborgen. Met een bekroonde softwaresuite helpen we organisaties bij het beheersen van de complexiteit van wettelijk toegestane digitale onderzoeken en diensten, om onderzoekswerkprocessen te verenigen en Digitale Intelligentie te beheren. Cellebrite werkt met marktleiders om hen te helpen het publiek te beschermen en activa met efficiëntie en transparantie te beveiligen. Cellebrite wordt vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt klanten bij de uitvoering van de dubbele beschermende missie en het redden van levens. Kijk voor meer informatie op www.cellebrite.com , www.cellebrite.com/investors of volg ons op Twitter @Cellebrite_UFED.

