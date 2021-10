Cellebrite breidt toonaangevend platform voor digitale informatie uit met de introductie van het op SaaS gebaseerde digitale systeem voor het beheren van bewijsmateriaal

Cellebrite Guardian vereenvoudigt en beveiligt beheer, uitwisseling en beoordeling van digitaal bewijs, als onderdeel van de onderzoeksprocedures bij openbare instanties

PETAH TIKVA, Israël, 26 oktober, 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), wereldwijde marktleider in oplossingen voor digitale informatie (DI) voor de publieke en de particuliere sector, introduceert vandaag een nieuwe versie van Cellebrite Guardian, het meest uitvoerige, cloud-gebaseerde Digital evidence management system (DEMS) in de branche, speciaal ontworpen om bewijsmateriaal en de aanverwante workflow in het gehele onderzoeksproces te transformeren. Guardian vormt het nieuwste aanbod in het end-to-end Digital Intelligence (DI)-platform van Cellebrite, waar instanties wereldwijd op vertrouwen voor de transformatie van hun onderzoeksprocedures, om slimmer, sneller en efficiënter te worden.

Guardian biedt unieke en innovatieve opties, waarmee instanties zowel hun 'big data'-onderzoek als aparte werkgroepen aan kunnen pakken. Dit gebeurt door het koppelen van meerdere delen van de onderzoeks-workflow: beheer van bewijsmateriaal, opslag, delen, rapporteren en ongeëvenaarde beoordelingsmogelijkheden, samen in een eenvoudig, veilig en opschaalbaar systeem, om sneller bij de relevante feiten van de zaak te komen.

"Digitaal beheer van bewijsmateriaal staat bovenaan de agenda van openbare veiligheidsinstanties over de hele wereld, die zich blijven richten op de implementatie van strategieën voor het beheer van digitaal bewijs, evenals bescherming van de privacy binnen hun onderzoeken," aldus Alison Brooks, vice-president van IDC's wereldwijde en Amerikaanse openbare veiligheidspraktijken. "Om de veiligheid van de burgers te garanderen, moeten overheidsdiensten steeds vaker op zoek naar relevant digitaal bewijsmateriaal in enorme hoeveelheden gegevens. Hierdoor wordt er in de openbare veiligheid steeds meer gebruikgemaakt van oplossingen voor het beheer van digitaal bewijsmateriaal en van cloud-gebaseerde platforms om het onderzoek op een flexibele, schaalbare en snelle manier om te zetten."

Het versnellen van de tijd tot de oplossing

Een op onderzoek gebaseerd DEMS in de cloud biedt bureaus een efficiënter en kosteneffectiever alternatief dan handmatige processen of een systeem op locatie, aangezien het risico wordt geëlimineerd en de kosten voor opslag, hardware en systeemonderhoud worden verlaagd. Door gebruik te maken van de uiterst veilige AWS GovCloud-omgeving biedt Guardian ook extra voordelen op het gebied van beveiliging. Guardian maakt gebruik van de voordelen van de cloud, versnelt zo de doorlooptijd van een zaak en stroomlijnt de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden in het digitale onderzoeksproces.

Elimineren van handmatige processen

Bij veel instanties is het beheer van digitaal bewijsmateriaal nog steeds een handmatig, omslachtig proces met usb-stations, dvd's of cd-roms en ontoereikende hardware om grote bestanden snel te bekijken en te delen.

Cellebrite Guardian elimineert handmatige processen door het digitale bewijsbeheerproces in een cloud-omgeving om te zetten. Deze aanpak:

Bepert in aanzienlijke mate het risico op een niet-verwerkt of verloren bewijs , een belangrijk onderdeel van het opbouwen van publiek vertrouwen in de wetshandhaving

, een belangrijk onderdeel van het opbouwen van publiek vertrouwen in de wetshandhaving Biedt direct toegankelijke in-browser bekijken van UFDR-rapporten (bestanden gemaakt door UFED Physical Analyzer), ongeacht apparaat of downloadsnelheid, waardoor het beoordelingsproces wordt versneld en de hardwarekosten worden verlaagd

in-browser bekijken van UFDR-rapporten (bestanden gemaakt door UFED Physical Analyzer), ongeacht apparaat of downloadsnelheid, waardoor het beoordelingsproces wordt versneld en de hardwarekosten worden verlaagd Creëert een uniform hoofdarchief voor alle digitale en fysieke bewijsgegevens, zorgt voor een vermindering van hoge opslagkosten op locatie en een verlaging van de druk op de afdelingsbudgetten

voor alle digitale en fysieke bewijsgegevens, zorgt voor een vermindering van hoge opslagkosten op locatie en een verlaging van de druk op de afdelingsbudgetten Maakt realtime samenwerking mogelijk tussen examinatoren, analisten, onderzoekers en openbare aanklagers

mogelijk tussen examinatoren, analisten, onderzoekers en openbare aanklagers Garandeertnaleving van de regelgeving voor gegevensbeheer en creëert auditlogboeken die zichtbaarheid en transparantie in de volledige keten van bewaring bieden

"Vandaag de dag zijn instanties op zoek naar elke voorsprong die ze kunnen krijgen vanaf het begin van een onderzoek", aldus Ronnen Armon, Hoofd product en technologie van Cellebrite. "Bij Cellebrite richten we ons op het helpen van bedrijven om hun onderzoeken te transformeren om slimmer, sneller en efficiënter te worden. Deze versie van Cellebrite Guardian biedt een uitgebreide, kosteneffectieve oplossing om hen te helpen digitaal en fysiek bewijs op te slaan, te delen en te beoordelen, een van de grootste uitdagingen waar ze op dit moment voor staan."

De algemene beschikbaarheid van deze versie van Cellebrite Guardian wordt in het vierde kwartaal van 2021 verwacht. Klik voor meer informatie hier .

Over Cellebrite

De missie van Cellebrite (Nasdaq: CLBT) is om klanten in staat te stellen levens te beschermen en te redden, de rechtsgang te versnellen en de privacy in gemeenschappen wereldwijd te beschermen. Wij zijn de mondiale marktleider in Digital Intelligence-oplossingen voor de publieke en private sector en stelt bedrijven in staat om de complexiteit van wettelijk gesanctioneerde digitale onderzoeken onder de knie te krijgen, door informatieprocessen te stroomlijnen. Het Digital Intelligence-platform en de oplossingen van Cellebrite worden vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 140 landen en transformeren de manier waarop klanten gegevens verzamelen, beoordelen, analyseren en beheren in wettelijk gesanctioneerde onderzoeken. Ga voor meer informatie naar www.cellebrite.com en https://investors.cellebrite.com .

