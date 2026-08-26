Cellebrite met ses capacités de renseignement sur le champ de bataille au service des forces armées avec le lancement du Portable Tactical Extraction Kit (C-TEK)

S'appuyant sur les capacités médico-légales numériques de Cellebrite, le C-TEK aide les équipes déployées sur le terrain à trier rapidement les données issues de téléphones, de cartes SIM, de drones et de supports de stockage portables afin de mener à bien leurs missions

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement basées sur l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui le lancement du Cellebrite Tactical Extraction Kit (C-TEK), un kit médico-légal mobile tout-en-un et résistant, rangé dans un sac à dos de taille standard, qui fournit aux équipes militaires le matériel, les logiciels et la puissance nécessaires pour accéder aux appareils et les analyser dès leur saisie. Conçu pour les unités opérant dans des environnements isolés, le C-TEK permet aux forces armées d'exploiter les données des appareils en temps réel, renforçant ainsi la prise de décision tactique, opérationnelle et stratégique à la vitesse exigée par les conflits modernes.

Alors que les appareils numériques influencent de plus en plus le déroulement des conflits modernes, les renseignements qu'ils contiennent sont désormais essentiels à la réussite d'une mission, car ils permettent de révéler des emplacements, des connexions et des plans opérationnels. Cependant, ces renseignements ont une demi-vie courte. Lorsqu'une unité militaire ne dispose que de quelques minutes pour mener à bien une mission, les données numériques risquent d'être perdues si l'appareil n'est pas analysé immédiatement. La perte de données et de renseignements essentiels à la mission permet à l'ennemi de prendre l'avantage sur le champ de bataille. De plus, le fait d'envoyer des appareils à un laboratoire et d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour obtenir les résultats signifie souvent que ces informations risquent d'être obsolètes et inutilisables au moment où elles sont communiquées.

Le C-TEK comble cette lacune en déployant des capacités d'extraction et d'analyse en périphérie. Il s'agit d'un ensemble prêt à l'emploi composé de matériel robuste et du logiciel Cellebrite, conçu pour permettre l'accès à une large gamme de téléphones, d'ordinateurs et d'autres appareils sur le terrain. Le C-TEK est avant tout destiné aux unités militaires opérant dans des environnements isolés, où l'exploitation de sites sensibles constitue une tâche essentielle et où la rapidité de l'extraction des données a une incidence directe sur les opérations. Plutôt que d'envoyer les appareils dans un laboratoire ou de s'en remettre à un seul analyste qualifié, les services peuvent déployer le C-TEK au sein de toute l'équipe, permettant ainsi à chaque opérateur de bénéficier de cette fonctionnalité.

« Les renseignements de terrain ont une durée de validité qui se mesure en minutes, et non en mois », explique Marcus Jewell, chief revenue officer, Cellebrite. « Grâce au C-TEK, nous donnons aux forces armées — et pas seulement à un analyste du renseignement qualifié — les moyens de collecter ces données et d'agir en conséquence avant qu'elles ne disparaissent. Il s'agit de fournir aux unités les outils nécessaires pour mener à bien leurs missions en disposant des renseignements dont elles ont besoin, exactement au moment et à l'endroit où cela compte le plus. Nous nous engageons à mettre davantage d'outils de renseignement de pointe directement entre les mains des opérateurs qui assurent la sécurité des pays, afin qu'aucune information cruciale ne soit négligée. »

Le C-TEK marque la première étape d'une initiative lancée par Cellebrite visant à mettre en place une solution complète de renseignement sur le terrain destinée aux clients des secteurs de la défense et du renseignement à travers le monde. La société développe actuellement une version portable de sa plateforme analytique Pathfinder, une solution d'IA sur site, une version optimisée de CFID V4 dédiée à l'investigation médico-légale des drones, ainsi qu'un kit mobile permettant à de petites équipes de mettre rapidement en place des opérations médico-légales numériques sans infrastructure locale préexistante, pour des déploiements de courte durée. Ces innovations permettront d'élargir encore davantage les capacités de Cellebrite à la périphérie des opérations.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels activés par l'IA de Cellebrite pour rendre les données numériques forensiquement fiables plus accessibles et exploitables. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de trois millions d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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