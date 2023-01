Celltrion Healthcare ganha licitação para o fornecimento de 342 mil ampolas de infliximabe ao Ministério da Saúde

Pelo segundo ano consecutivo a companhia estará presente junto ao governo oferecendo tecnologia e acessibilidade

SÃO PAULO , 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Celltrion Healthcare, bio-farmacêutica sul-coreana especializada no desenvolvimento e produção de biossimilares e novas moléculas, ganhou mais uma licitação para o fornecimento do infliximabe ao Ministério da Saúde, usado para tratamento de oito doenças autoimunes, incluindo Artrite Reumatoide (AR) e Doença Inflamatória Intestinal (DII). Segundo Michel Batista, gerente sênior de Negócios da companhia no Brasil, o contrato estabelecido é para o fornecimento de 342 mil ampolas.

Celltrion Healthcare

"Essa conquista reforça nossa continuidade de fornecimento de medicamentos de qualidade, com eficácia e segurança reconhecidos globalmente ao Ministério da Saúde, que por sua vez direcionará aos pacientes em uso de infliximabe através do SUS" ressalta o executivo

Sobre o infliximabe biossimilar

O infliximabe biossimilar é desenvolvido e fabricado pela Celltrion, Inc. e foi o primeiro biossimilar de anticorpo monoclonal do mundo aprovado pela European Medicines Agency (EMA). Foi aprovado pela EMA em setembro de 2013 e lançado nos principais países da União Europeia (UE) no início de 2015. A Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos da América (EUA) aprovou a medicação em abril de 2016. Além disso, foi aprovado em mais de 98 países (em maio de 2022), incluindo EUA, Canadá, Japão e toda a Europa. Recentemente, a solução também foi aprovada em sua versão subcutânea, desenvolvida para oferecer aos pacientes maior comodidade e autonomia no tratamento de doenças inflamatórias crônicas.

Além do medicamento usado no tratamento de doenças crônicas, a companhia sul-coreana tem aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) os biossimilares rituximabe, usados no tratamento de linfoma não Hodgkin, e o trastuzumabe, usado no tratamento de câncer de mama. E para o próximo ano, há estimativa do lançamento de um novo produto que levará ainda mais eficácia e comodidade para os pacientes.

"Temos a missão de oferecer tratamentos com produtos biológicos inovadores e de alta qualidade aos pacientes. Além disso, estas aprovações fazem parte da nossa estratégia de lançamento de ao menos um medicamento biossimilar por ano até 2032." finaliza Michel.

Sobre a Celltrion Healthcare

A Celltrion Healthcare está comprometida em fornecer medicamentos inovadores e acessíveis para promover o acesso dos pacientes a terapias avançadas. Seus produtos são fabricados em recipientes com cultura de células de mamíferos de última geração, projetadas e construídas para cumprir as boas práticas de fabricação (BPF) atuais da FDA dos EUA e da EMA da UE. A Celltrion Healthcare se esforça para oferecer soluções econômicas de alta qualidade por meio de uma extensa rede global que abrange mais de 110 países diferentes. Para mais informações, visite: https://www.celltrionhealthcare.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1981535/Frasco_1.jpg

FONTE Celltrion Healthcare

SOURCE Celltrion Healthcare