Celsius pořádá první hackathon NFT pro umělce a vývojáře

HOBOKEN, NJ, 24. února 2022 /PRNewswire/ -- Celsius , přední světová platforma pro získávání a půjčování kryptoměn, dnes oznámila, že 5. a 6. března 2022 uspořádá v Bělehradu svůj první hackathon.

Úkolem tohoto prvního hackathonu, který se oficiálně jmenuje Celsius NFT Hackathon, je prozkoumat možnosti využít NFT v produktech fintech a DeFi. Účastníci se seznámí s nabídkou společnosti Celsius, s NFT a technologiemi, které za nimi stojí, a poté je čeká 24hodinová výzva, během níž se tyto špičkové technologie pokusí začlenit do stávajícího produktového stacku. Přihlásit se mohou všichni umělci bez ohledu na technologické vzdělání a zkušenosti (např. výtvarníci, grafici, 3D designéři atd.) a softwaroví inženýři. Budou pak zkoumat, jak tato vzrušující nová technologie ovlivní budoucnost fintech.

Společnost Celsius udělí třem týmům s nejlepšími nápady ceny v hodnotě 5 000 USD: na první místo připadá 2 500 USD, na druhé 1 500 USD a na třetí 1 000 USD.

„Společnost Celsius si od svého založení klade za cíl podporovat inovace v oblasti kryptoměn, DeFi, CeFi a decentralizovaných technologií. Vzestup NFT je pro nás novou hranicí, kterou musíme prozkoumat a jejíž plný potenciál jsme zatím jen naťukli. Jsme nadšeni, že můžeme s komunitou na této akci uspořádat brainstorming," řekl Nuke Goldstein, spoluzakladatel a technologický ředitel společnosti Celsius.

Hackathon se bude konat 5. a 6. března 2022 v Impact Hubu Bělehrad . Umělci, vývojáři a nadšenci do NFT se mohou přihlásit do 3. března 2022 buď v týmu (až 6 osob) nebo jednotlivě prostřednictvím tohoto formuláře.

Celsius poskytuje výnosy ze 46 různých aktiv (včetně bitcoinů, etherea a stablecoinů) a odměny vyplácí každý týden. Nabízí nejlepší sazby v odvětví pro staking kryptoměn a své výnosy generuje půjčováním institucím, burzám i jednotlivcům. Kromě toho společnost Celisius poskytuje svým partnerům prvotřídní služby v oblasti stakingu, DeFi a těžby.

O společnosti Celsius

Společnost Celsius pomáhá více než milionu zákazníků po celém světě najít cestu k finanční nezávislosti prostřednictvím složeného výnosu a okamžitých nízkonákladových půjček, jež poskytuje prostřednictvím webové a mobilní aplikace. Celsius se opírá o přesvědčení, že finanční služby by měly dělat jen to, co je v zájmu zákazníků a komunity. Je to bezpoplatková platforma založená na blockchainu a svým členům poskytuje přístup k finančním službám, které nejsou dostupné prostřednictvím tradičních finančních institucí. Další informace najdete na adrese www.celsius.network .

Kontakt pro média

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1504869/CEBINA_Logo.jpg

SOURCE Celsius Network