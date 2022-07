Censys lance un programme de partenariat mondial

Le fournisseur de solutions de gestion des surfaces d'attaque lance le programme avec plus de dix entreprises de cybersécurité afin d'étendre ses solutions de cybersécurité à l'échelle mondiale

ANN ARBOR, Michigan, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Censys , le leader en gestion des surfaces d'attaque (ASM), a présenté son programme de partenariat mondial auquel participent plus de dix entreprises. L'objectif du programme est d'étendre les capacités de pointe et la visibilité de Censys à un plus grand nombre de clients à travers le monde. Avec le lancement de ce programme, Censys renforce sa mission d'organisation privilégiant les canaux de distribution et place les partenaires au premier plan de toutes les actions de commercialisation dans le monde entier. Conçu pour les partenaires, le programme offre une liste complète d'avantages, notamment l'accès à du matériel de formation, des licences non destinées à la vente, un cadre de distribution principal, le partage de prospects, des évaluations gratuites de la gestion des surfaces d'attaque et une structure de la marge.

« Nous sommes heureux de lancer officiellement notre programme de partenariat de distribution et d'élargir la vaste connaissance de Censys du contexte des menaces pour atteindre plus de clients. Grâce à ces nouvelles capacités et à ces nouveaux avantages pour les partenaires, nous pouvons désormais offrir des solutions intégrées, à la pointe du secteur, qui apportent une visibilité totale aux clients », a déclaré Matt Hurley, directeur du service des ressources de Censys. « Nous prévoyons d'étendre le programme de distribution pour inclure plus de 30 partenaires d'ici la fin de l'année. »

Le programme offre une stratégie complète de mise sur le marché qui permet aux partenaires d'apporter en toute transparence une solution intégrée, à la pointe du secteur, aux clients du monde entier. Les partenaires pourront bénéficier de formations et d'événements organisés par Censys, d'intégrations fluides et d'un portail complet où ils pourront accéder à du contenu et des ressources supplémentaires. La plateforme et les capacités de Censys permettront à tous les partenaires d'obtenir une visibilité totale d'Internet et de développer une activité de sécurité rentable.

« Cet accord de partenariat mondial permettra à un plus grand nombre de clients d'obtenir une visibilité à 360° de leur contexte de sécurité tout en ayant accès aux données les plus complètes disponibles sur Internet », a ajouté Brad Brooks, PDG de Censys. « Le programme de partenariat marque une autre étape stratégique pour nous depuis notre expansion en Europe plus tôt cette année. »

Depuis le début de l'année 2022, Censys a connu une croissance rapide, avec l'embauche de quatre cadres supérieurs, l'ouverture d'un bureau en Irlande et l'obtention d'un financement de série B. Le programme de partenariat de distribution est un autre exemple de l'élan de Censys, qui continue de se développer et de relever les défis de la cybersécurité dans le monde.

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat de Censys, visitez : https://censys.io/partners/

À propos de Censys

Censys, Inc.™ est le principal fournisseur de solutions de gestion continue des surfaces d'attaque. Fondée en 2013 à Ann Arbor, au Michigan, Censys offre aux organisations la vue en temps réel la plus exhaustive au monde des réseaux et des appareils mondiaux. La société compte des organisations comme FireEye, Google, l'OTAN, l'Armée suisse et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis parmi ses clients, et plus de 10 % des entreprises du Fortune 500 comptent sur la plateforme de visibilité continue sur Internet de Censys pour découvrir et prévenir les menaces de cybersécurité. Chez Censys, les employés peuvent être eux-mêmes. C'est de cette manière que nous aimons travailler. La diversité alimente notre mission, et nous nous engageons à favoriser l'inclusion de tous, indépendamment de la race, du sexe, de l'âge et de l'identité. Pour en savoir plus, consultez le site censys.io et suivez Censys sur Twitter.

