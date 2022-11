Central Academy of Fine Arts da China lança site global

PEQUIM, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Central Academy of Fine Arts (CAFA), a academia de arte de mais prestígio e renome da China, lançou um novo site, o CAFA Global. O portal on-line servirá como um canal oficial para amantes da arte, instituições de arte, faculdades de arte, bem como para outras organizações e indivíduos do mundo todo que agora podem saber sobre a CAFA por meio da Internet.

A Central Academy of Fine Arts da China lança seu site global – http://global.cafa.edu.cn/. (PRNewsfoto/Central Academy of Fine Arts)

A instituição utilizará o site para compartilhar conteúdo, incluindo informações de admissões internacionais, notícias da escola, os mais recentes resultados de pesquisas, projetos de cooperação internacional, informações de renomados professores e ex-alunos e atualizações da vida no campus. A mudança elevará a exposição da CAFA em uma escala global, ao mesmo tempo em que aumentará a visibilidade e atrairá mais inscrições de estudantes internacionais. O site está disponível agora pelo http://global.cafa.edu.cn/.

"O site CAFA Global, a janela da CAFA para o mundo, permite que o mundo aprenda sobre a história e o desenvolvimento contemporâneo desta instituição de arte centenária mais avançada da China, especialmente sua estrutura disciplinar, as características do currículo, os métodos educacionais, bem como as obras de professores e alunos", disse o presidente da CAFA, FAN Di'an. "Além disso, o site global oferece uma oportunidade para nos comunicarmos com instituições de arte e outras instituições no mundo todo sobre vários tópicos comuns relevantes para a arte e para a educação no contexto global, e estabelecer colaborações voltadas para o futuro."

A CAFA já abriga uma atmosfera diversificada e internacional. Mais de 40% dos professores da CAFA têm experiência em trabalhar ou estudar no exterior, instilando neles uma perspectiva global. De fato, muitos deles são artistas de renome mundial.

Por exemplo, Liu Xiaodong, professor do Departamento de pintura a óleo, é um artista chinês contemporâneo muito famoso. Suas obras de grandes dimensões foram consideradas uma espécie de pintura histórica instantânea para o mundo emergente. Ele também foi uma figura líder durante o surgimento dos pintores neorrealistas chineses durante os anos 90. Outro exemplo é o Prof. Xu Bing, uma figura aclamada conhecida pelas gravuras e pela arte de instalação. Ele ganhou um prêmio do MacArthur Fellows Program em 1999 e o prêmio Fukuoka em 2003.

Somando-se à atmosfera internacional da Academia, a CAFA organiza visitas de muitos dos principais artistas do mundo que atuam como professores visitantes. Um professor visitante foi o professor de design da Universidade de Harvard, Remment Koolhaas, arquiteto holandês, teórico de arquitetura e urbanista, que recebeu o prêmio Pritzker de Arquitetura em 2000.

