CENTRAL EN LIMA ES NOMBRADO NO.1 EN LA LISTA DE LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2022 YA REVELADA

MÉRIDA, México, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Las estrellas del mundo culinario se dieron cita en Mérida, Yucatán, para la revelación de la lista de Latin America's 50 Best Restaurants 2022, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna. La ceremonia celebró la excelencia de establecimientos gastronómicos en 21 destinos diferentes y la inclusión de 10 nuevos restaurantes en la lista antes de nombrar a Central de Lima como The Best Restaurant in Latin America 2022. Para ver la lista completa 1-50, haga clic aquí.

Chefs Virgilio Martínez and Pía León’s Central is named No.1 at Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 awards ceremony, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna

Los chefs de Central, Virgilio Martínez y Pía León, encabezan la lista anual por primera vez desde 2016. El reconocimiento se presenta un año después de que Central fuera nombrado The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021 como parte de una lista puntual y retrospectiva de Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro. A Central se le suman en los tres primeros puestos: Don Julio (No.2) en Buenos Aires y Maido (No.3) en Lima.

William Drew, director de contenidos de Latin America's 50 Best Restaurants, expresó: "Los últimos tres años han impulsado un cambio significativo en el sector que se ha prestado a una serie de nuevos restaurantes y destinos sean destacados en la lista de 2022. Es un honor para nosotros poder celebrar una vez más la resiliencia y riqueza gastronómica de la región".

En la ceremonia de premiación se anunciaron otros siete premios especiales. El Gin Mare Art of Hospitality Award se entrega a Oteque en Río de Janeiro. La ecuatoriana Pía Salazar de Nuema en Quito es nombrada Latin America's Best Pastry Chef, patrocinado por República del Cacao. Un nuevo premio para 2022, el título Beronia Latin America's Best Sommelier, es otorgado a Pablo Rivero, sommelier y propietario de Don Julio en Buenos Aires. Fauna en Valle de Guadalupe es reconocido como el ganador del Highest New Entry Award con su debut al puesto No.16. Maito en Ciudad de Panamá gana el Highest Climber Award, con un ascenso de 36 puestos con respecto a la votación anterior en 2020. Jonatan Gómez Luna de Le Chique en Cancún recibe el Estrella Damm Chefs' Choice Award. Finalmente, Diacá en Ciudad de Guatemala recibe el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

50 Best trabaja con la consultora en servicios profesionales Deloitte como su socio oficial de adjudicación independiente para ayudar a proteger la integridad y autenticidad del proceso de votación y la lista resultante de Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Haga clic aquí para conocer más detalles.

