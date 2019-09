Central Park Tower passa a ser edifício residencial mais alto do mundo

"O Central Park Tower representa o auge do desenvolvimento em Nova Iorque e em todo o mundo", afirmou Gary Barnett, fundador e presidente da Extell Development Company. "Não conseguiríamos oferecer este nível de design, qualidade e serviço sem a ajuda dos arquitetos, engenheiros e designers mais talentosos do mundo."

A Extell foi a pioneira no desenvolvimento do Billionaire's Row de Manhattan com o One57, o primeiro condomínio superalto da West 57. Com a construção do Central Park Tower, a Extell consolida a posição de principal incorporadora da área.

O prédio foi projetado pela aclamada Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), uma empresa comprometida com o desenvolvimento de uma arquitetura de alto desempenho, com uso eficiente da energia e de tirar o fôlego. A linda fachada do Central Park Tower combina elementos de vidro, aço escovado e detalhes na vertical e na horizontal que refletem a luz, os quais acentuam ainda mais o jogo de texturas e de luzes. A torre inicia a cerca de 90 metros do solo e é voltada para o leste, o que proporciona vistas do Central Park para todas as residências voltadas para o norte.

O design de interiores ficou por conta do Rottet Studio, também responsável por projetos como o do St. Regis Hotel, em Aspen e do Loews Regency Hotel, em Nova Iorque. O nível de detalhes, já marca registrada do Rottet Studio, e os acabamentos exclusivos que estão por toda a parte do Central Park Tower criam um ambiente de alta sofisticação. O edifício conta com 179 apartamentos de altíssimo padrão, a partir do 32º andar, com dois a oito dormitórios e plantas que variam entre 133 e 1.625 metros quadrados.

Situado na torre residencial mais alta já construída está um dos clube privados mais exclusivos do mundo, o Central Park Club, que oferecerá cerca de 4.700 metros quadrados de atrações de luxo espalhadas por três andares, cada um promovendo uma experiência única complementada por serviços cinco estrelas.

Na base do Central Park Tower, ficará a primeira loja da Nordstrom com a linha completa. Com cerca de 28.000 metros quadrados e sete andares, será a maior loja da rede e o final da busca de 25 anos pelo local perfeito para uma flagship store da marca. Este é o maior investimento da Nordstrom em um único projeto em mais de 100 anos de história. A loja abre ao público em 24 de outubro de 2019.

A Extell está desenvolvendo o Central Park Tower em parceria com a SMI USA (SMI), a subsidiária Americana da Shanghai Municipal Investment, líder em investimentos em infraestrutura, responsável pela icônica Shanghai Tower, o segundo prédio mais alto do mundo. A Lendlease, uma das maiores gestoras de imóveis, infraestrutura e incorporações do mundo foi a responsável pela gestão da obra do Central Park Tower.

As primeiras vendas devem ser efetivadas em 2020. O valor inicial das unidades do Central Park Tower é de 6,9 milhões de dólares. Para mais informações ou para agendamento de visitas à central de vendas, entre em contato através do número 212-957-5557 ou acesse www.centralparktower.com.

Sobre a Extell

A Extell Development Company é uma incorporadora de imóveis aclamada em todo o país, que trabalha com propriedades residenciais, comerciais, de varejo, hospedagem e uso misto e opera principalmente em Manhattan e outras cidades de alto nível nos EUA. Em colaboração com arquitetos de nível internacional e profissionais da área de design, a Extell cria propriedades diferenciadas por seu design sofisticado, plantas charmosas e comodidades de primeira classe.

Entre seus projetos que atualmente estão em fase de desenvolvimento estão o maior condomínio de Lower Manhattan, o One Manhattan Square, localizado à beira do porto de Nova York, com vistas incríveis para o rio e a cidade e mais de 9300 m2 (100.000 pés quadrados) de comodidades; o The Kent, em 200 East 95th Street, um edifício que homenageia algumas estruturas estilo Art Deco da cidade de Nova York, com interiores que refletem a elegância clássica do Upper East Side; e 70 Charlton, o primeiro edifício residencial de luxo localizado em Hudson Square, uma seção de West SoHo. A Extell também restaurou e modernizou vários edifícios clássicos em bairros históricos, inclusive o antigo Stanhope Hotel em 995 Fifth Avenue e The Belnord, um edifício histórico no Upper West Side. Para mais informações sobre a Extell, acesse o site da empresa no endereço www.extell.com

Sobre a Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

A Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) se dedica a projetos de arquitetura de alto desempenho, eficiente energeticamente e sustentáveis. A AS+GG aborda cada projeto com o entendimento de que a arquitetura tem o poder único de influenciar a vida civil. A firma se esforça para criar projetos que ajudam a sociedade, promovem a tecnologia moderna, sustentam o meio ambiente e inspiram as pessoas a melhorar o mundo. Além de vários projetos culturais e de uso misto nos Estados Unidos, a AS+GG está, atualmente, elaborando projetos na Arábia Saudita, Dubai, China, Índia e Canadá. A firma foi fundada em 2006 pelos sócios Adrian Smith, Gordon Gill e Robert Forest. Para obter mais informações, visite smithgill.com.

Sobre a SMI

A SMI USA, subsidiária Americana da Shanghai Municipal Investment (também conhecida como Shanghai Chengtou), é uma empresa de investimento e gestão imobiliária com base em Nova Iorque. A SMI USA orgulha-se de sua integridade, profissionalismo e ativos de primeira linha. A SMI desenvolve com perfeição seus projetos, da criação à venda.

A SMI USA é o braço nos EUA da influente matriz, a maior estatal de Xanghai. Atualmente, a SMI conta com duas subsidiárias de capital aberto e 11 afiliadas e subsidiárias privadas. A empresa prospera em conjunto com as agendas de planejamento, investimentos, construções e operações de infraestrutura de Xangai.

