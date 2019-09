Central Park Tower se convierte en el edificio residencial más alto del mundo

Extell fue una precursora en el desarrollo de la Billionaire's Row de Manhattan con su edificio One57, el primer condominio súper alto de West 57th Street. Con la coronación de la Central Park Tower, Extell consolida su posición como la principal desarrolladora de ese corredor.

Diseñado por el renombrado estudio de arquitectura Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), una firma comprometida con el diseño de arquitectura sorprendente con alto rendimiento y eficiencia en el consumo de energía, la hermosa fachada de la Central Park Tower combina elementos de vidrio, acero inoxidable satinado y detalles verticales y horizontales que juegan con la luz para acentuar la interacción de texturas y brillos. A una altura de unos 90 metros del piso, la torre presenta un voladizo hacia el este que da hermosas vistas al Central Park a todas las unidades de orientación norte.

Los grandes interiores residenciales están diseñados por Rottet Studio, que cuenta entre sus proyectos el St. Regis Hotel de Aspen y el Loews Regency Hotel de Nueva York. El nivel de detalle y acabados únicos que son marca registrada de Rottet Studio en todos los rincones de la Torre Central Park crean un entorno altamente sofisticado. Las 179 unidades ultra-lujosas de entre dos y ocho dormitorios comienzan en el piso 32 del edificio con superficies que van desde los 133 m2 (1.435 pies cuadrados) hasta más de 1.625 m2 (17.500 pies cuadrados).

En esta, la más alta torre residencial jamás construida, se encontrará uno de los más exclusivos pubs privados, el Central Park Club. El Club tendrá unos 4.700 m2 (50.000 pies cuadrados) de amenities de lujo cuidadosamente dispuestas en tres pisos, cada uno de los cuales ofrecerá experiencias únicas complementadas por un servicio cinco estrellas.

En la base de la Central Park Tower, se ubicará la primera tienda por departamentos de todos los rubros de Nordstrom. Este local, de aproximadamente 28.000 m2 (300.000 pies cuadrados) y siete pisos, es la apuesta más fuerte de la compañía para su marca y es la culminación de de 25 años de búsqueda del lugar perfecto para abrir su tienda insignia en Nueva York. Se trata del proyecto de inversión más grande de Nordstrom en sus 100 años de historia y estará abierto al público a partir del 24 de octubre de 2019.

El proyecto de Central Park Tower está siendo desarrollado conjuntamente por Extell y SMI USA (SMI), la subsidiaria estadounidense de Shanghai Municipal Investment, una compañía líder de inversión en infraestructura responsable de la muy apreciada Shanghai Tower, el segundo edificio más alto en el mundo. Lendlease, una de las firmas de administración de construcción, desarrollo, infraestructura y propiedades del mundo ha sido la administradora de la construcción de Central Park Tower.

Los primeros cierres de operaciones están programados para 2020. Los precios de las unidades disponibles actualmente en Central Park Tower comienzan en los $6,9 millones. Para mayor información o para programar una entrevista privada en la oficina de ventas, llame al 212-957-5557 o visite www.centralparktower.com.

Acerca de Extell

Extell Development Company es una desarrolladora de propiedades residenciales, comerciales, cadenas, hospitalidad y usos múltiples nacionalmente aclamada que opera primordialmente en Manhattan y otras ciudades importantes del país. En colaboración con arquitectos y diseñadores de primera línea en el mundo, Extell crea propiedades que se distinguen por un diseño sofisticado, plantas refinadas y amenities de primera clase.

Entre sus proyectos actuales se destacan el mayor condominio en el Bajo Manhattan, One Manhattan Square, ubicado en las márgenes del Puerto de Nueva York, que ofrece vistas imponentes de la ciudad y el río y más de 9300 m2 (100.000 pies cuadrados) de amenities; Brooklyn Point, el edificio más alto de Brooklyn; The Kent at 200 East 95th Street, un edificio de inspiración Art Decó con interiores que evocan la clásica elegancia del Upper East Side; 1010 Park, una colección a medida de 11 condominios de lujo con unidades dúplex y de piso completo; y 70 Charlton, el primer desarrollo residencial de lujo en Hudson Square, un enclave dentro del West SoHo. Extell también a restaurado y modernizado una cantidad de clásicos en zonas emblemáticas, tales como el que fuera el Stanhope Hotel en el 995 de la Quinta Avenida y The Belnord, un famoso edificio del Upper West Side. Para más información sobre Extell, visite el sitio web de la compañía en www.extell.com

Acerca de Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) es el estudio dedicado a diseñar arquitectura sustentable de alto rendimiento y eficiente en el consumo de energía. AS+GG encara cada proyecto con el criterio de que la arquitectura tiene un poder sin igual para influir en la vida cívica. La firma se esmera en crear diseños que ayudan a la sociedad, hacer avanzar la tecnología moderna, sostener el medio ambiente e inspirar a los que nos rodean en mejorar nuestro mundo. Además de varios proyectos culturales y de usos múltiples en Estados Unidos, actualmente AS+GG está diseñando proyectos para Arabia Saudita, Dubai, China, India, y Canadá. La firma fue fundada en 2006 por los socios Adrian Smith, Gordon Gill, y Robert Forest. Para mayor información, visite smithgill.com.

Acerca de SMI

SMI USA, es la subsidiaria estadounidense de Shanghai Municipal Investment (también conocida como Shanghai Chengtou), es una firma de inversiones y administración de bienes raíces con sede en Nueva York. SMI USA se enorgullece de sus valores de integridad, profesionalismo y de sus activos que son los mejores en su clase. SMI lleva adelante proyectos con continuidad sin fisuras desde su inicio hasta la entrega final.

SMI USA es el brazo estadounidense de una casa matriz enormemente influyente que es la más grande empresa estatal de Shanghai. Posee actualmente dos sociedades que cotizan en bolsa así como 11 empresas privadas relacionadas y controladas. La Compañía hoy prospera en tándem con las agendas de planificación, inversión y operación de infraestructura de Shanghai.

