Centralis Group lança serviços de gestão de riscos contra lavagem de dinheiro para fundos de investimento alternativos

Lançada no início deste ano quando a Wheelhouse Advisors foi integrada ao Centralis Group, a linha de serviços de governança, risco e conformidade da Centralis continua ampliando sua oferta para o setor de gestão de investimentos alternativos após a aquisição da Danesmead Limited no mês passado.

LUXEMBURGO, 1 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Centralis Group anunciou hoje a expansão de sua linha de serviços de governança, risco e conformidade, bem como de suas operações comerciais nas Ilhas Cayman, com a nomeação de Gary McLean, especialista em combate à lavagem de dinheiro (CLD) offshore. Gary liderará uma equipe nova e independente de gestão de riscos contra a lavagem de dinheiro, que se concentrará na prestação de serviços de CLD para fundos de investimento alternativos domiciliados em todas as principais jurisdições. A nomeação surge após a aquisição, em novembro passado, da Danesmead Limited, um provedor independente de serviços de diretoria.

Sob a liderança de Gary, uma equipe de alto calibre constituída por profissionais com longa experiência na área fornecerá soluções de CLD especificamente desenvolvidas para fundos de investimento. Os serviços incluem as funções de agente de conformidade de CLD, de agente de relatórios sobre lavagem de dinheiro, de agente adjunto de relatórios sobre lavagem de dinheiro e de assessoria de CLD para os fundos dos clientes.

Matthew Crisp, diretor de governança, risco e conformidade do Centralis Group, comentou: "Após recebermos no grupo nossos diretores de fundos altamente experientes e independentes, é extremamente gratificante ampliar ainda mais nossos serviços para os gestores de investimentos alternativos. É um privilégio dar as boas-vindas a Gary. Como um talentoso profissional de CLD que trabalhou com alguns dos principais gestores de ativos do mundo, a experiência que ele traz demonstra uma compreensão insuperável dos requisitos de risco de CLD que os fundos de investimento precisam cumprir, juntamente com os meios práticos necessários para preencher as obrigações daí decorrentes. Com este e outros desenvolvimentos futuros, nosso objetivo é fornecer as melhores soluções para atuais e novos clientes".

Gary McLean comentou: "É um enorme prazer ingressar na crescente equipe de profissionaisda Centralis. O objetivo é fornecer soluções de risco de CDL de alta qualidade que atendam às necessidades específicas dos fundos de investimento. A independência e rede de apoio do Centralis Group fornecem o ambiente perfeito para isso".

O Centralis Group é um fornecedor líder de ativos alternativos e serviços empresariais, oferecendo à sua base global de clientes uma gama completa de serviços especializados. Com mais de 270 profissionais altamente experientes e um serviço personalizado centrado no cliente, o Centralis Group é líder do setor. Sediado no Luxemburgo, o Grupo está presente em 13 países espalhados em todo o mundo.

FONTE Centralis Group

