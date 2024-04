Le groupe Centralis entre dans une nouvelle phase de croissance en acquérant les activités du groupe YLP

LUXEMBOURG, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Centralis (Centralis), leader dans le domaine des actifs alternatifs et des services aux entreprises, a annoncé aujourd'hui l'acquisition du groupe YLP (YLP). Centralis s'associe à des sociétés d'investissement alternatif et à des organisations d'entreprise en fournissant des solutions administratives, d'expansion mondiale et de gouvernance adaptées aux besoins uniques de chaque client. Le groupe s'est imposé comme un leader du secteur en fournissant un service sur mesure centré sur le client par l'intermédiaire de plus de 330 professionnels hautement expérimentés. Le groupe a son siège au Luxembourg et est présent dans 11 pays et 16 sites dans le monde.

YLP, fondé en 2014, est un prestataire de services aux entreprises en pleine croissance basé au Luxembourg. YLP est une entreprise agréée par l'Ordre des Experts-Comptables qui fournit des services à des clients de fonds alternatifs, principalement des structures immobilières et de capital-investissement, ainsi qu'à des entreprises multinationales, s'alignant ainsi sur l'offre de services existante de Centralis.

Cette acquisition élargira considérablement la portée de Centralis sur le marché luxembourgeois, renforçant la présence de Centralis dans le secteur clé des services d'externalisation de fonds du pays. L'acquisition d'YLP permet à Centralis d'étendre ses capacités actuelles de service à de nouveaux clients de fonds alternatifs, tout en offrant aux clients d'YLP la possibilité de bénéficier des services globaux existants de Centralis. La réputation d'YLP en matière de qualité de service et de culture d'entreprise correspond à celle de Centralis.

Aidan Foley, PDG du groupe Centralis, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe d'YLP au sein du groupe Centralis. La richesse de son expertise et sa connaissance approfondie du marché luxembourgeois renforceront notre capacité à fournir des solutions de premier ordre à nos clients existants et à de nouveaux clients. Nous sommes impatients de tirer parti de nos forces collectives pour poursuivre notre réussite ensemble. »

Olivier Liegeois, associé d'YLP, a commenté : « YLP est très heureux de rejoindre le groupe Centralis. Après 10 ans de croissance organique, nous comprenons que cette acquisition élargira l'étendue des services que nous pouvons proposer à nos clients au Luxembourg et sur de nouveaux marchés. De plus, la culture d'entreprise de Centralis et son expérience reconnue correspondent à la devise d'YLP depuis le premier jour : "Un service de qualité au juste prix". »

Grant Thornton a agi en tant que conseiller financier et fiscal de Centralis, et Dentons a agi en tant que conseiller juridique.

Deloitte Luxembourg a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour YLP, et NautaDutilh a agi en tant que conseiller juridique.