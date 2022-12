La ligne de service Gouvernance, Risque et Conformité de Centralis, lancée plus tôt cette année lors de l'incorporation de Wheelhouse Advisors dans le groupe, continue d'élargir sa proposition au secteur de la gestion des investissements alternatifs suite à l'acquisition de Danesmead Limited le mois dernier.

LUXEMBOURG, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Centralis Group a annoncé aujourd'hui la poursuite de l'expansion de sa ligne de services Gouvernance, Risque et Conformité et de ses activités commerciales dans les îles Caïmans avec la nomination d'un spécialiste offshore de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Gary McLean. M. Gary dirigera une nouvelle équipe indépendante de gestion du risque de blanchiment d'argent qui se concentrera sur la fourniture de services spécialisés de lutte contre le blanchiment d'argent aux fonds d'investissement alternatifs domiciliés dans toutes les principales juridictions. Cette évolution intervient à la suite de l'acquisition, en novembre, du fournisseur indépendant de services aux administrateurs, Danesmead Limited .

Sous la direction de Gary, des solutions en matière de risque de blanchiment d'argent adaptées aux fonds d'investissement leur seront fournies par une équipe de haut niveau de professionnels expérimentés dans ce domaine. Les services comprennent les rôles de responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de responsable de la communication en matière de blanchiment d'argent et de responsable adjoint de la communication en matière de blanchiment d'argent en rapport avec les fonds des clients, ainsi que la fourniture de conseils en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Matthew Crisp, responsable de la gouvernance, du risque et de la conformité de Centralis, a déclaré : Juste après avoir accueilli au sein du groupe nos administrateurs de fonds indépendants très expérimentés, nous nous réjouissons énormément de pouvoir étendre nos services aux gestionnaires d'investissements alternatifs. Je suis ravi d'accueillir Gary. En tant que professionnel accompli de la lutte contre le blanchiment d'argent qui a travaillé avec certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, l'expérience qu'il apporte démontre une compréhension de classe mondiale des exigences en matière de risque de blanchiment d'argent auxquelles les fonds d'investissement sont confrontés et doivent se conformer, ainsi que des moyens pratiques de s'acquitter des obligations qui en découlent. Avec ce dernier développement, ainsi que ceux à venir, nous nous efforçons d'apporter les meilleures solutions à nos clients actuels et futurs. »

Gary McLean a quant à lui déclaré : « Je suis absolument ravi de rejoindre l'équipe croissante de professionnels de Centralis. L'objectif est de fournir des solutions de haute qualité en matière de risque de blanchiment d'argent, adaptées aux besoins spécifiques des fonds d'investissement. L'indépendance et le réseau de soutien de Centralis Group constituent l'environnement idéal pour y parvenir. »

Centralis Group est l'un des principaux fournisseurs d'actifs alternatifs et de services aux entreprises, qui propose une gamme complète de services et d'expertise à sa clientèle mondiale. L'entreprise s'est imposée comme un leader du secteur en fournissant un service sur mesure centré sur le client par l'intermédiaire de plus de 270 professionnels hautement expérimentés. Le groupe a son siège au Luxembourg et est présent dans 13 pays à travers le monde.

