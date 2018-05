Centric Software étend la puissance du PLM avec l'intelligence artificielle

Fidèle à son engagement d'accompagner les marques, détaillants et fabricants dans leur transformation digitale, Centric Software annonce le lancement de son premier module PLM (Product Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des produits) basé sur l'intelligence artificielle. Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre des objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/695658/Centric_Software_AI.jpg )



Le terme « intelligence artificielle » voit le jour dans les années 1950, imaginé par l'informaticien John McCarthy pour désigner les potentielles « machines intelligentes » du futur. De nos jours, les outils d'intelligence artificielle (ou IA) s'inspirent des capacités du cerveau humain à résoudre les problèmes : ils décomposent chaque problème complexe en plusieurs couches d'informations, constituées d'une multitude de plus petits problèmes. Les applications de l'IA sont très variées, des assistants virtuels comme « Alexa » et « Siri » aux recommandations proposées aux téléspectateurs par Netflix, en passant par les suggestions d'achats d'Amazon. En revanche, l'IA est encore peu exploitée dans le domaine de la conception et du développement des produits pour les marques, détaillants et fabricants.

Centric Software a débuté la conception d'outils basés sur l'IA il y a un an, en réponse aux commentaires de ses clients ; l'éditeur a ainsi créé Centric AI Image Search, sa première fonctionnalité d'IA pour le PLM. Humberto Roa, vice-président de l'innovation chez Centric Software, explique que Centric AI Image Search permet d'exploiter l'IA pour améliorer la prise de décision aux stades de la conception et du développement.

« Dans les domaines de la mode et de la vente au détail, les équipes créatives accumulent une quantité considérable d'échantillons de matériaux, tissus, coloris et modèles dont ils se servent comme source d'inspiration et archives, indique Humberto Roa. Certaines entreprises stockent l'équivalent de plusieurs millions de dollars d'échantillons matériels, mais leur utilisation est chronophage et leur stockage dans un format accessible est très complexe. »

« Certes, il est possible de tout numériser ; mais pour permettre des recherches efficaces, les fichiers digitaux doivent être associés à des mots-clés et classés dans des dossiers ou dans un catalogue, poursuit-il. Il n'est pas rare que les entreprises se retrouvent avec des milliers d'images réparties dans différents catalogues. Alors, il est souvent plus facile pour elles de commander de nouveaux échantillons ou de créer de nouveaux modèles plutôt que de chercher ce dont elles ont besoin dans leurs archives. »

Le nouveau module Centric AI Image Search résout ce problème grâce à des outils de reconnaissance d'images à la pointe de la technologie. Avec Centric AI Image Search, les designers peuvent photographier un nouveau tissu ou une nouvelle finition, puis rechercher instantanément l'image la plus proche au sein des archives du PLM. Ils peuvent ainsi trouver sans délai d'éventuels articles similaires ayant été approuvés ou utilisés précédemment. Si la recherche parmi les archives ne donne pas de résultat, Centric AI Image Search peut aider les concepteurs à trouver un fournisseur pour se procurer un produit similaire.

Centric a collaboré avec le directeur de l'équipe chargée du développement des matériaux de Triumph, l'un des plus grands fabricants de lingerie au monde, pour constituer un catalogue digital répertoriant des milliers d'échantillons de dentelles, accessible dans le PLM grâce à la nouvelle fonctionnalité Centric AI Image Search.

À terme, Centric AI Image Search remplacera des catalogues d'échantillons matériels aux quatre coins du monde. Le module réduira ainsi la charge de travail considérable que nécessite la mise à jour des catalogues matériels et digitaux, et permettra aux utilisateurs d'accéder à leurs informations sous la forme d'un ensemble de données visuelles, afin d'optimiser la prise de décision.

« Centric AI Image Search pour le PLM est à l'avant-garde d'une nouvelle catégorie d'applications basées sur l'IA et l'apprentissage automatique, destinées à appuyer la prise de décision tout au long du cycle de vie des produits, conclut Humberto Roa. Elle est sans aucun doute la première d'une longue série d'applications consacrées à la prise de décision, visant à exploiter des informations issues de systèmes comme le PLM, l'ERP (Enterprise Resource Planning, ou progiciel de gestion intégrée) et le PIM (Product Information Management, ou gestion de l'information produit). D'autres applications futures pourraient favoriser une prise de décision plus rapide et pertinente afin de réduire les délais de commercialisation, améliorer la qualité, limiter les coûts liés aux matériaux, sélectionner les fournisseurs, proposer des produits adaptés aux différents canaux de vente et, en définitive, créer de meilleurs produits. »

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de Centric AI Image Search, qui incarne notre engagement permanent en faveur de l'innovation dans le domaine des applications basées sur l'IA et le « machine learning », explique Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Nos clients ne cessent de nous inspirer et d'accompagner nos innovations, le but étant d'améliorer leur compétitivité, d'augmenter leurs ventes et de stimuler leur croissance. »

