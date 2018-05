Centric Software impulsiona o poder do PLM com Inteligência Artificial

Com base em sua estratégia de desenvolver inovações que levam à transformação do varejo para marcas, varejistas e fabricantes, a Centric Software, líder em PLM, anuncia o lançamento de seu primeiro módulo de PLM baseado em inteligência artificial. A Centric Software fornece as soluções empresariais mais inovadoras para empresas de moda, varejo, calçados, lazer, luxo e bens de consumo alcançarem objetivos estratégicos e operacionais de transformação digital.

O termo "inteligência artificial" vem da década de 1950, quando o cientista da computação John McCarthy cunhou a frase para descrever as potenciais "máquinas pensantes" do futuro. Hoje, as ferramentas de inteligência artificial (IA) são sistemas modelados de acordo com as habilidades de resolução de problemas do cérebro humano, dividindo problemas complexos em diferentes camadas de informação, compostas de muitos problemas menores. As aplicações variam consideravelmente, de assistentes virtuais, como "Alexa" e "Siri", a recomendações de produtos a serem assistidos na Netflix e de coisas que poderíamos ter o interesse de comprar na Amazon. No entanto, as aplicações de IA para marcas, varejistas e fabricantes para impulsionar o design e o desenvolvimento de produtos são raras.

A Centric Software começou a construir ferramentas baseadas em IA há um ano, em resposta ao feedback de seus clientes. O resultado é o Centric AI Image Search, primeiro recurso de IA da Centric dedicado ao PLM. Humberto Roa, Vice-Presidente de Inovação da Centric Software, explica que o Centric AI Image Search representa uma aposta no uso de IA para uma melhor tomada de decisão em design e desenvolvimento.

"As equipes criativas de moda e varejo coletam enormes quantidades de amostras físicas de materiais, acabamentos, cores e estilos que servem tanto como inspiração para o futuro quanto como um registro do passado", diz Roa. "Algumas empresas guardam milhões de dólares em amostras físicas, mas a utilização dessas amostras físicas é demorada e armazená-las em um formato de fácil acesso é muito difícil."

"É possível digitalizar tudo, mas, para ser possível pesquisar esses arquivos digitais, eles precisam ser marcados com palavras-chave e organizados em uma estrutura ou biblioteca de arquivos", continua. "As empresas podem acabar com centenas de milhares de imagens em bibliotecas. Muitas vezes, é mais fácil para as empresas solicitar amostras novas ou criar novos designs do que seus funcionários encontrarem o que precisam nesses arquivos."

O novo Centric AI Image Search resolve esse problema usando ferramentas de ponta de reconhecimento de imagem. Com o Centric AI Image Search, os designers podem tirar uma foto de uma nova inspiração de tecido ou acabamento e pesquisar instantaneamente os arquivos de imagem PLM para encontrar a correspondência mais próxima. Se um item semelhante tiver sido aprovado ou usado antes, o designer o pode descobrir imediatamente. Se não houver uma correspondência nos arquivos, o Centric AI Image Search pode ajudar a encontrar um fornecedor que ofereça uma correspondência aproximada.

Centric fez parceria com o Chefe de Equipe de desenvolvimento de materias de Triumph, uma das principais empresas de lingerie de mundo, para compilar uma biblioteca digital pesquisável de milhares de amostras de rendas em PLM usando o novo recurso Centric AI Image Search.

O Centric AI Image Search substituirá as bibliotecas de amostras físicas em vários lugares do mundo, reduzindo o enorme esforço necessário para manter as bibliotecas físicas e digitais atualizadas e permitindo que os usuários acessem as informações que já possuem como um conjunto de dados visual para tomar decisões mais eficazes.

"O Centric AI Image Search para PLM está na vanguarda de uma nova família de aplicações de IA e aprendizado de máquina para auxiliar nas decisões do ciclo de vida dos produtos (PLM). Este será, sem dúvida, o primeiro de muitos apps que se concentrarão na tomada de decisões e que aproveitam informações de sistemas como PLM, ERP e PIM. Outras possíveis aplicações de IA poderiam promover uma tomada de decisão melhor e mais rápida para reduzir o tempo de comercialização, melhorar a qualidade, diminuir os custos de materiais, selecionar fornecedores, propor produtos para canais de vendas e, finalmente, fabricar produtos melhores."

"Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do Centric AI Image Search, demonstrando nosso compromisso contínuo com a inovação para o desenvolvimento de aplicações de IA e aprendizado de máquina", afirma Chris Groves, presidente e CEO da Centric Software. "Continuamos nos inspirando em nossos clientes e inovando com eles para melhorar a competitividade, impulsionar as vendas e promover o crescimento."

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Diretamente de sua sede em Silicon Valley e de escritórios em grandes capitais do mundo, a Centric Software fornece uma plataforma de transformação digital para as mais renomadas empresas de moda, varejo, calçados, artigos de luxo, itens para atividades ao ar livre e bens de consumo. A Centric Visual Innovation Platform (VIP) é um conjunto visual e totalmente digital de painéis para dispositivos com recursos de toque como iPad, iPhone e TVs com tela de toque grande. A Centric VIP transforma a tomada de decisões e automatiza a execução para agilizar o tempo de comercialização dos produtos. A principal plataforma de gestão de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM) da Centric, a Centric 8, oferece funcionalidades corporativas de planejamento de comercialização, desenvolvimento de produtos, fornecimento, planejamento de negócios, qualidade e gestão de conjuntos, que são feitas sob medida para setores de consumo em rápida transformação. O Centric SMB conta com recursos ampliados de PLM, incluindo tecnologias inovadoras e os principais ensinamentos do setor, sob medida para pequenas empresas.

A Centric Software recebeu vários prêmios do setor, entre eles o Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM em 2016 e o Frost & Sullivan's Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award em 2012. A Red Herring incluiu a Centric na lista Top 100 global em 2013, 2015 e 2016.

Centric é uma marca registrada da Centric Software. Todas as outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

