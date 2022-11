Centro Cristão Missionário de Sião Produz 100.000 Graduados, Mais de qualquer escola de teologia no Mundo

NOVA IORQUE, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- - Centro Missionário Cristão de Sião, uma instituição de educação bíblica de Shincheonji, Igreja de Jesus, realizou sua cerimônia de formatura da Classe 113 no Estádio Daegu em 20 de novembro. Um total de 106.186 estudantes se formaram, tornando-se a maior formatura de qualquer instituição teológica no mundo.

O Centro Missionário Cristão Sião realizou sua cerimônia de graduação da Classe 113 no Estádio Daegu.

O número de pessoas que participaram da cerimônia de formatura pessoalmente na Coreia foi limitado a 80.000 por razões de segurança. Mas mais de 300.000 pessoas em todo o mundo participaram da cerimônia de formatura on-line através da transmissão ao vivo em 9 idiomas.

O evento consistiu em uma cerimônia de abertura e encerramento, performances especiais, a concessão de certificados e um discurso comemorativo do presidente da Igreja Shincheonji, Lee Man-hee.

Entre os formandos da 113ª turma, um total de 522 pastores – 37 nacionais e 485 estrangeiros – se formaram. Oferecer o currículo introdutório, intermediário e avançado on-line via YouTube durante a pandemia de COVID-19 resultou em um aumento no número de pastores e estudantes do seminário que puderam participar. Dois representantes dos formandos que compartilharam seus testemunhos durante a formatura foram pastores.

"Eu só aprendi teologia tradicional no seminário, mas não sabia muito sobre o Livro do Apocalipse. Ensinei palavras que eram fáceis de pregar aos santos e deixei de fora as difíceis. Eu me arrependo porque fui um pecador que acrescentou e tirou a palavra de Deus", disse Heo Jeong Wook, um ministro da segunda geração que apresentou seu testemunho na cerimônia de formatura.

Wook acrescentou: "Larguei tudo o que tinha e vim para a verdade. Estou me formando depois de aprender a verdadeira teologia que leva ao céu e não aos ensinamentos do homem. Agradeço a Deus que me deu essa chance de vida".

O representante dos graduados no exterior era o Sr. D. Jackson, um pastor da Índia. Depois de fazer uma aula bíblica on-line com Shincheonji Igreja de Jesus em outubro de 2021, ele assinou um memorando de entendimento (MOU) e mudou o nome do seminário que estava operando para Hepto Zion Christian Mission Center. Atualmente, 294 membros, incluindo pastores responsáveis por duas igrejas pertencentes à denominação, completaram todos os cursos no Centro Missionário Cristão de Sião e se formaram.

