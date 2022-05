Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA seleciona a Biobot Analytics para expandir o monitoramento nacional de águas residuais

CAMBRIDGE, Massachusetts, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA selecionou a Biobot Analytics para expandir o Sistema Nacional de Vigilância de Águas Residuais (NWSS) da agência como parte integrante do plano do presidente Joe Biden para combater a Covid-19 e preparar o país para futuras pandemias. O NWSS trabalha com departamentos de saúde pública em todo o país para rastrear os níveis de SARS-CoV-2 em águas residuais para que as comunidades possam agir rapidamente para prevenir a disseminação da Covid-19.

O governo de Joe Biden reconhece o monitoramento de águas residuais como um indicador preditivo de novos casos e como uma ferramenta inclusiva de saúde pública. O Dr. Ashish Jha, coordenador de resposta à Covid-19 da Casa Branca, escreveu que o monitoramento de águas residuais "pode nos dar informações antecipadas sobre o aumento das taxas de casos e nos ajudar a rastrear infecções na comunidade."

Durante o próximo ano, o CDC trabalhará com a Biobot para coletar e analisar amostras de águas residuais de 500 comunidades em todo o país para coletar dados sobre o SARS-CoV-2. Essas ações se baseiam no trabalho anterior da Biobot com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA para tornar o monitoramento de águas residuais acessível às comunidades em todos os estados, territórios e nações indígenas dos Estados Unidos.

"Estamos entusiasmados de ver que o CDC, com o apoio do congresso e do governo, reconhece o imenso valor do monitoramento de águas residuais, e ampliou os esforços do país. Este programa permitirá que centenas de comunidades locais se beneficiem com essa nova tecnologia, e temos orgulho de ser a parceira de confiança do governo dos EUA nesta implementação", disse Newsha Ghaeli, presidente e cofundadora da Biobot.

Fundada em 2017, a Biobot é um projeto derivado de pesquisas do MIT. A empresa prevê o monitoramento de águas residuais como uma parte permanente da nossa infraestrutura de esgoto e equipamento urbano, com o uso contínuo de dados de águas residuais para informar a tomada de decisões inclusivas e proativas em saúde pública.

A Biobot Analytics é líder global em epidemiologia de águas residuais, fundada com o objetivo de transformar a infraestrutura de águas residuais em observatórios de saúde pública em tempo real. Tendo trabalhado em mais de 700 locais em todos os 50 estados dos EUA e em vários países, a Biobot produz informações baseadas em águas residuais que geram ações para melhorar a saúde de comunidades em todo o mundo. A plataforma de dados pioneira da Biobot também realiza o monitoramento em edifícios para clientes empresariais e reduz as interrupções nas operações das empresas a fim de proporcionar planos de retorno ao escritório.

