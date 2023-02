Centro Financeiro Internacional de Dubai cresce em ritmo recorde em 2022

As receitas combinadas ultrapassam USD 272 milhões pela primeira vez

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Centro Financeiro Internacional de Dubai (CFID), o principal centro financeiro global da região do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, continuou a crescer em ritmo recorde em 2022.

O número total de empresas registradas ativas no CFID cresceu para 4.377 em 2022, um aumento de 20% em relação às 3.644 em 2021. Durante 2022, 1.084 novas empresas se registraram no CFID, superando 1.000 pela primeira vez na história.

O CFID registrou desempenho financeiro estelar e a receita combinada ultrapassou os USD 272 milhões pela primeira vez desde o início em 2022. O CFID registrou um crescimento de receita de 18% para US$ 288 milhões em comparação com US$ 244 milhões em 2021. O aumento da receita, aliado à eficiência operacional, resultou no aumento do lucro operacional. O lucro operacional para 2022 atingiu US$ 184 milhões, um aumento de 19% em comparação com US$ 156 milhões em 2021. Os ativos totais ultrapassaram USD 4,16 bilhões, refletindo a forte posição financeira da DIFC.

Os ativos bancários totais contabilizados no CFID ficaram estáveis em US$ 199 bilhões. Como um centro global para gestão de Riqueza e Ativos de mercados emergentes, os gerentes de portfólio do CFID investiram USD 164 bilhões em 2022, em comparação com os USD 151 bilhões relatados em 2021. O capital de risco levantado aumentou para US$ 1,2 bilhão, um aumento de 78%.

Entre suas 4.377 entidades, o CFID abriga 17 dos 20 maiores bancos do mundo, 25 dos 30 maiores bancos globais de importância sistêmica, cinco das 10 maiores seguradoras, cinco das 10 maiores gestoras de ativos e muitas das principais empresas globais de direito e consultoria.

FinTech e Inovação se tornou o setor de crescimento mais rápido no CFID com 291 novos clientes. 686 empresas de tecnologia e inovação, desde start-ups até unicórnios globais, estão agora sediadas no CFID.

Um total de 1.369 entidades financeiras e relacionadas à inovação estão agora ativas e operando dentro do CFID, um aumento de 22%, em 2022. 291 novas FinTechs e empresas de inovação ingressaram em 2022, representando um aumento de 36%, elevando o total para 686.

Sua Excelência Essa Kazim, Governador do CFID, comentou: "A economia de Dubai continua a crescer e o CFID se orgulha de ser um contribuinte notável para o PIB do emirado e um importante criador de empregos. Nosso foco em 2023 será acelerar a economia futura, aproveitando nossa já forte posição como uma porta de entrada preferencial para empresas que buscam expandir e crescer dentro do enorme mercado MEASA e atrair mais investimentos para o forte setor financeiro dos Emirados Árabes Unidos."

