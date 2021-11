Centro Internacional de Excelência em Obesidade LIMARP obtém Global Healthcare Accreditation

WEST PALM BEACH, Flórida, 9 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Centro Internacional de Excelência em Obesidade LIMARP (https://www.limarp.com/) em Tijuana, no México, recebeu um período de certificação de três anos do programa Global Healthcare Accreditation (GHA) (http://globalhealthcareaccreditation.com/) para seu Programa de Serviços de Turismo Médico.

Criado em 2002 pela Dra. Liza María Pompa González, CEO e fundadora, o LIMARP é um centro médico e cirúrgico líder de excelência dedicado a melhorar a vida de pessoas com excesso de peso ou obesas, por meio de uma equipe multidisciplinar altamente treinada que trabalha com os protocolos e tecnologias mais atualizados. A missão do LIMARP é ajudar seus pacientes a alcançar uma vida melhor, realizada e saudável por meio de um programa único de integração, que permite aos pacientes obter resultados duradouros.

O LIMARP foi oficialmente informado sobre a decisão da certificação em 26 de outubro de 2021, após concluir uma pesquisa remota de certificação de três dias conduzida por dois pesquisadores do GHA. De acordo com a Dra. Liza María, CEO do LIMARP, "obter o credenciamento do Programa de Serviços de Turismo Médico do GHA é um verdadeiro marco para nós, porque reflete anos de trabalho e treinamento incansáveis, ao mesmo tempo que simboliza nosso profundo compromisso com a excelência no atendimento médico de nossos pacientes bariátricos. Estou incrivelmente orgulhosa de minha equipe, de sua firmeza e dedicação incondicional a nossos padrões de melhoria contínua e ao tratamento gentil e profissional a nossos pacientes."

O programa Global Healthcare Accreditation (GHA) foi estabelecido com o objetivo de aprimorar a experiência do paciente para turistas médicos em todo o continuum do atendimento ao turista médico. Os padrões do GHA, credenciados pela ISQua (por meio da International Society for Quality in Healthcare External Evaluation Association), oferecem aos pacientes valor concreto e mensurável, garantindo que o hospital ou clínica tenha instituído processos personalizados às necessidades e expectativas únicas dos turistas médicos e monitorados de forma consistente para melhorias. Além disso, o GHA oferece às organizações de saúde uma oportunidade única de não apenas adquirir habilidades e competências desenvolvidas para fortalecer seus serviços de turismo médico, mas também impactar o desempenho dos negócios.

Karen Timmons, CEO do programa Global Healthcare Accreditation, afirmou: "O objetivo do processo de credenciamento do GHA é posicionar de forma eficaz e eficiente os prestadores de serviços de saúde para atrair e atender pacientes de turismo médico, melhorando assim não apenas os resultados clínicos e a satisfação do paciente, mas também impactando positivamente o desempenho dos negócios de uma empresa. O foco do LIMARP na excelência e na superação das expectativas dos pacientes ao longo do continuum do atendimento de turismo médico ficou evidente durante toda a pesquisa. Parabenizamos a liderança e a equipe do LIMARP por obter o credenciamento do GHA e por seu compromisso em apoiar as necessidades dos pacientes de turismo médico."

Sobre o LIMARP:



O LIMARP® é um centro de excelência bariátrica de renome internacional sediado em Tijuana, no México, reconhecido por seus padrões superiores em atendimento de qualidade, técnicas cirúrgicas avançadas e dedicação no tratamento e controle da obesidade. Sob a liderança de Liza María Pompa González, mestre em cirurgia bariátrica, o LIMARP é um Centro Internacional de Excelência em Obesidade avaliado e totalmente credenciado, o que significa que oferece os mais altos padrões internacionais de qualidade em procedimentos de perda de peso seguros e eficazes.

Um dos fatores que torna o Centro Internacional de Excelência em Obesidade LIMARP único é seu robusto plano de acompanhamento. Com uma equipe completa formada por médicos, profissionais de enfermagem altamente treinados, dietistas e treinadores certificados, bem como psicólogos bariátricos, o LIMARP oferece aos pacientes um programa completo e abrangente idealizado para o sucesso. Com certificação em diversas técnicas avançadas para cirurgia de perda de peso, o LIMARP oferece soluções personalizadas para cada paciente.

Com o objetivo de prestar aos pacientes bariátricos todos os serviços que possam precisar, o LIMARP também conta com um departamento de cirurgia plástica. Com uma equipe de cirurgiões altamente treinados e credenciados, especializados em procedimentos de contorno corporal para remover o excesso de pele e depósitos de gordura persistente, eles oferecem uma ampla gama de procedimentos para ajudar os pacientes a ter uma melhor aparência e se sentir o melhor possível.

Para mais informações, acesse: https://www.limarp.com

Sobre o programa Global Healthcare Accreditation (GHA):

O GHA é um órgão de certificação dinâmico e inovador especializado em turismo médico e de bem-estar, segurança e saúde. Fundado em setembro de 2016, a finalidade inicial do GHA como um órgão de certificação independente centrado na melhoria da experiência do paciente e destinado para turistas médicos e suporte a prestadores de serviços de saúde na validação da qualidade, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para o turismo médico.



Desde então, o GHA é pioneiro em vários programas que abrangem todo o espectro do atendimento e oferece certificação e credenciamento para as partes interessadas em todos os aspectos da saúde e do bem-estar.

Para mais informações, acesse: www.GlobalHealthcareAccreditation.com

FONTE Global Healthcare Accreditation

SOURCE Global Healthcare Accreditation