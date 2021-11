El Centro de Excelencia Internacional para la Obesidad LIMARP obtiene la Global Healthcare Accreditation

WEST PALM BEACH, Florida, 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Centro de Excelencia Internacional para la Obesidad LIMARP (https://www.limarp.com/) en Tijuana, México, recibió una acreditación de tres años del programa Global Healthcare Accreditation (GHA) (http://globalhealthcareaccreditation.com/) por su programa de servicios de turismo médico.

Fundado en 2002 por la Dra. Liza María Pompa González, directora ejecutiva y fundadora, LIMARP es un centro médico y quirúrgico líder de excelencia, comprometido a mejorar la vida de las personas con sobrepeso u obesidad, a través de un equipo multidisciplinario altamente capacitado que trabaja con los protocolos y tecnologías más actualizados. La misión de LIMARP es ayudar a sus pacientes a lograr vidas mejores, satisfechas y saludables a través de un programa integral único, que permite a los pacientes lograr resultados duraderos.

LIMARP fue notificada oficialmente sobre la decisión de acreditación el 26 de octubre de 2021, después de completar una encuesta de acreditación remota de tres días realizada por dos evaluadores del GHA. De acuerdo con la Dra. Pompa, directora ejecutiva de LIMARP: "Obtener la acreditación del programa GHA Medical Travel Services es un verdadero hito para nosotros, ya que refleja años de trabajo y capacitación incansables, a la vez que simboliza nuestro profundo compromiso con la excelencia en la atención médica de nuestros pacientes bariátricos. Estoy increíblemente orgullosa de mi equipo, su constancia y dedicación inquebrantable a nuestros estándares de mejora continua y el tipo de tratamiento profesional de nuestros pacientes".

El programa Global Healthcare Accreditation (GHA) se estableció con el objetivo de mejorar la experiencia del paciente para viajeros por motivos médicos en todo el proceso de atención en el turismo médico. Los estándares GHA, acreditados por la ISQua (a través de la International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association), proporcionan valor concreto y tangible a los pacientes al garantizar que el hospital o la clínica haya implementado procesos que se adapten a las necesidades y expectativas únicas de los viajeros por motivos médicos y que sean monitoreados de manera consistente para su mejora. Además, GHA ofrece a las organizaciones de atención en salud una oportunidad única, no solo para adquirir habilidades y competencias diseñadas para fortalecer sus servicios de turismo médico, sino también para impactar en el desempeño del negocio.

Karen Timmons, directora ejecutiva del programa Global Healthcare Accreditation, señaló: "El objetivo del proceso de acreditación GHA es posicionar de manera efectiva y eficiente a los proveedores de atención en salud para atraer y atender a los pacientes que viajan por motivos médicos, mejorando así no solo los resultados clínicos y la satisfacción de los pacientes, sino también impactando positivamente el desempeño comercial de las organizaciones. El enfoque de LIMARP en la excelencia y en superar las expectativas de los pacientes a lo largo de su viaje por motivos médicos fue evidente durante toda la encuesta. Elogiamos a la dirección y al personal de LIMARP por lograr la acreditación GHA y por su compromiso de apoyar las necesidades de los pacientes de turismo médico".

LIMARP® es un centro bariátrico de excelencia con renombre internacional de Tijuana, México, reconocido por sus estándares superiores en atención de calidad, técnicas quirúrgicas avanzadas y dedicación en el tratamiento y manejo de la obesidad. Bajo el liderazgo de la maestra cirujana bariátrica Liza María Pompa González, LIMARP es un Centro de Excelencia Internacional para la Obesidad, verificado y plenamente acreditado, lo que significa que ofrece los más altos estándares internacionales de calidad en procedimientos de pérdida de peso seguros y efectivos.

Una de las cosas que hace único al Centro de Excelencia Internacional para la Obesidad LIMARP es su sólido plan de seguimiento. Con un personal completo que incluye médicos, equipo de enfermería altamente capacitado, nutricionistas y entrenadores certificados, así como psicólogos bariátricos, LIMARP ofrece a los pacientes un programa completo e integral diseñado para el éxito. Gracias a sus certificaciones en varias técnicas avanzadas para cirugía de pérdida de peso, LIMARP ofrece soluciones personalizadas para cada paciente.

Con el fin de ofrecer a los pacientes bariátricos todos los servicios que puedan necesitar, LIMARP también cuenta con un departamento de cirugía plástica. Contando con cirujanos altamente capacitados y acreditados que se especializan en procedimientos de remodelación corporal para eliminar el exceso de piel y difíciles depósitos de grasa, el equipo ofrece una amplia gama de procedimientos para ayudar a los pacientes a verse y sentirse de la mejor manera.

Para obtener más información visite: https://www.limarp.com

Acerca del programa Global Healthcare Accreditation (GHA):

GHA es un organismo de acreditación dinámico e innovador con un enfoque especializado en viajes médicos y de salud, seguridad y bienestar. Fundada en septiembre de 2016, el objetivo inicial de GHA es ser un organismo de acreditación independiente que se centre en mejorar la experiencia del paciente para los viajeros por motivos médicos y apoyar a los proveedores de atención médica en la validación de la calidad, el aumento de la visibilidad y la implementación de un modelo de negocio sostenible para los viajes médicos.



Desde entonces, la GHA es precursora de diversos programas que cubren todo el espectro de la atención médica y ofrece certificación y acreditación para las partes interesadas en todos los aspectos de la salud y el bienestar.

Para obtener más información, visite: www.GlobalHealthcareAccreditation.com

FUENTE Global Healthcare Accreditation

