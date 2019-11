CenturyLink Lança CDN Edge Compute

MONROE, Louisiana, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- À medida que os aplicativos de internet se tornam cada vez mais importantes para habilitar fortes experiências digitais de usuários, a CenturyLink, Inc (NYSE: CTL) está lançando uma nova plataforma de rede de entrega de conteúdo (CDN) que permite às empresas criar experiências de aplicativos de internet com alta capacidade de resposta e personalização mais segura. CenturyLink CDN Edge Compute fornece aos desenvolvedores uma arquitetura flexível, de módulo aberto, para desenhar, configurar e implementar cargas de trabalho customizadas para aplicativos de internet na borda.

Para mais informações sobre CenturyLink CDN Edge Compute, visite: https://www.centurylink.com/business/networking/cdn-edge-compute.html

"Empresas de todas as indústrias estão buscando criar e implementar rapidamente conteúdos de internet mais ricos que exigem uma infraestrutura de TI ágil e que fomente uma inovação rápida", disse Bill Wohnoutka, vice-presidente de internet global e serviços de entrega de conteúdo da CenturyLink. "Com CDN Edge Compute, as empresas podem usar uma infraestrutura global de entrega na borda que permite que novos conteúdos e capacidades de internet sejam levados rápida e facilmente aos usuários e que possam ser escalados para apoiar eventos de alto tráfego e com públicos em massa".

CenturyLink CDN Edge Compute dá aos desenvolvedores a flexibilidade de escolher o software que melhor atender suas necessidades de inovação, criando um ambiente de borda completamente customizado. Firewalls de aplicação web (WAFs, na sigla em inglês), gestão de bots e módulos de desempenho de aplicativos são executados a milissegundos do usuário final, removendo as restrições de largura de banda entre os servidores de ponta e de origem. CenturyLink CDN Edge Compute fornece as ferramentas para empoderar a inovação, permitindo que os desenvolvedores levem as mudanças para a produção rapidamente, enquanto minimizam os riscos.

CenturyLink CDN Edge Compute é habilitado pela tecnologia da Section. "Fornecer aos engenheiros acesso e controle das cargas de trabalho na borda ajuda a alimentar uma internet melhor, reduzindo a latência e o retorno de dados e mantendo um perímetro de segurança forte", disse Stewart McGrath, CEO da Section. "Estamos entusiasmados por trabalhar com a CenturyLink para desbloquear a riqueza da potência de computação disponível dentro das redes de grande escala".

CenturyLink CDN Edge Compute inclui os seguintes benefícios:

Desempenho Melhorado de Aplicativos : Aceleração de conteúdo dinâmico e estático altamente configurável, incluindo streaming de HTML, sala de espera virtual e otimização de imagem.

: Aceleração de conteúdo dinâmico e estático altamente configurável, incluindo streaming de HTML, sala de espera virtual e otimização de imagem. Segurança Flexível : Escolha entre as principais soluções de segurança líderes da indústria e de código aberto para WAF, gestão de bot e mitigação de DDoS.

: Escolha entre as principais soluções de segurança líderes da indústria e de código aberto para WAF, gestão de bot e mitigação de DDoS. Ambiente Nativo de Desenvolvimento e Operações : Configuração, testes e implementação de CDN são habilitados para uso dentro do fluxo de trabalho nativo de Desenvolvimento e Operações, simplificando o processo de lançamento e os ciclos de implementação.

: Configuração, testes e implementação de CDN são habilitados para uso dentro do fluxo de trabalho nativo de Desenvolvimento e Operações, simplificando o processo de lançamento e os ciclos de implementação. Cargas de Trabalho Personalizadas: Suporta a execução dos aplicativos de clientes, rodando diretamente na plataforma de borda.

Suporta a execução dos aplicativos de clientes, rodando diretamente na plataforma de borda. Analítica em Tempo Quase Real: Pipeline de dados robusto para métricas-chave de desempenho e registros em uma interface de buscas para permitir o troubleshooting e a sintonização dos módulos de borda.

Pipeline de dados robusto para métricas-chave de desempenho e registros em uma interface de buscas para permitir o troubleshooting e a sintonização dos módulos de borda. Rede Global em Crescimento: Mais de 60 pontos de presença em mais de 40 localidades, com capacidade de virtualizar a infraestrutura em localidades de computação de borda, tanto em redes públicas quanto em redes IP privadas.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em http://centurylink_pt.mediaroom.com/

