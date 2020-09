CenturyLink se transforme et devient Lumen®

Une nouvelle marque et de nouvelles ambitions qui reflètent l'engagement de Lumen à répondre aux besoins croissants des entreprises à l'aide de sa plateforme technologique

DENVER, 14 septembre 2020 /PRNewswire/ -- CenturyLink adopte un nouveau nom de marque et se fixe d'ambitieux objectifs. En tant que Lumen Technologies, ou simplement Lumen, la société aidera les entreprises à relever les défis et les opportunités liés à la 4e révolution industrielle – où les appareils connectés et intelligents sont partout. Lumen® témoigne d'une nouvelle vision du marché et du monde avec pour objectif d'encourager le progrès humain grâce à la technologie.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8524356-centurylink-rebrands-as-lumen/

La 4e révolution industrielle constitue la toute dernière évolution technologique visant à changer la façon dont chacun vit, travaille et évolue. Acquérir des données, les comprendre, les analyser et agir en conséquence devient le cercle vertueux des entreprises à succès car il leur permet de rester compétitives.

Combinant des solutions efficaces et des services de pointe, l'infrastructure technologique internationale de Lumen a été pensée pour aider les clients à optimiser leur performance et à relever les défis de cette nouvelle ère industrielle.

Jeff Storey, Président et CEO de Lumen, commente les nouvelles ambitions de Lumen :

« Nos collaborateurs ont pour mission de promouvoir le progrès humain en s'appuyant sur la technologie. L'ambition de Lumen est de libérer l'incroyable potentiel de nos clients à l'aide de notre plateforme technologique et de nos collaborateurs tout en capitalisant sur nos relations avec nos clients et nos partenaires. »

Pour écouter les commentaires de Jeff Storey : https://news.lumen.com/jeff-storey-introduces-lumen

La plateforme internationale : Platform for Amazing Things

La plateforme de Lumen aide les clients à tirer parti des technologies émergentes de la 4e révolution industrielle pour répondre aux défis des villes intelligentes, de la robotique commerciale et industrielle, de la collaboration virtuelle en temps réel et des usines automatisées. Elle leur permet également de capitaliser sur ces technologies pour accroître la puissance des applications qui nécessitent une sécurité et un réseau haute performance. La plateforme combine notre réseau international de fibre hautement interconnecté, nos fonctionnalités de Edge Computing et nos solutions de sécurité, de communication et de collaboration afin de couvrir en temps réel les besoins de gestion de données et d'applications des entreprises.

Shaun Andrews, Executive Vice President et Chief Marketing Officer de Lumen, explique :

« Notre avenir dépend des objets, des applications et des services numériques intelligents qui exploitent les données pour offrir une expérience digitale optimale. Pour accomplir cela et promouvoir le progrès humain par le biais de la technologie, nous lançons Lumen et sa "Platform for Amazing Things". »

Pour écouter les commentaires de Shaun Andrews : https://news.lumen.com/shaun-andrews-platform-for-amazing-things

Le réseau international et les fonctionnalités complémentaires de Lumen font la différence dans quatre domaines clés :

Mise en réseau évolutive : Lumen fournit des solutions de réseau hybride conçues pour répondre rapidement aux besoins évolutifs des clients en matière de données et d'applications.

Lumen fournit des solutions de réseau hybride conçues pour répondre rapidement aux besoins évolutifs des clients en matière de données et d'applications. Edge Computing & Agilité IT : Lumen améliore les expériences applicatives en fournissant un accès haute performance et de faible latence aux données et en rapprochant les données et les charges de travail au plus près des clients.

Lumen améliore les expériences applicatives en fournissant un accès haute performance et de faible latence aux données et en rapprochant les données et les charges de travail au plus près des clients. Sécurité connectée : Lumen délivre des renseignements sur les menaces mondiales, des contrôles de sécurité réseau et une expertise approfondie en matière de sécurité pour aider les clients à protéger leurs données et leurs applications contre des menaces en constante évolution.

Lumen délivre des renseignements sur les menaces mondiales, des contrôles de sécurité réseau et une expertise approfondie en matière de sécurité pour aider les clients à protéger leurs données et leurs applications contre des menaces en constante évolution. Communications & Collaboration : Les solutions de communication et de collaboration de Lumen permettent aux utilisateurs de rester connectés, productifs et engagés où qu'ils se trouvent.

CenturyLink, avec son solide héritage, restera une marque de confiance pour les clients résidentiels et les petites entreprises sur les réseaux traditionnels des États-Unis.

Informations financières concernant Lumen

La société n'a pas l'intention de modifier sa stratégie financière ni la communication de ses informations financières suite à cette annonce. Dès l'ouverture de la bourse le 18 septembre 2020, le symbole boursier de la société passera de CTL à LUMN.

Changement de dénomination sociale

La dénomination sociale de CenturyLink, Inc. sera officiellement remplacée par Lumen Technologies, Inc. dès que toutes les exigences légales et réglementaires auront été satisfaites.

À propos de Lumen

Lumen est guidée par sa conviction que l'humanité offre le meilleur lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec 725 000 km de fibre optique desservant des clients dans plus de 60 pays, nous proposons la plateforme internationale la plus rapide et la plus sécurisée pour les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences possibles.

Pour en savoir plus sur les services réseau, de Cloud, de Edge Computing, de sécurité et de collaboration de Lumen et son engagement à promouvoir le progrès humain par le biais de la technologie, vous pouvez consultez : news.lumen.com, LinkedIn : /lumentechnologies, Twitter : @lumentechco, Facebook : /lumentechnologies, Instagram : @lumentechnologies et YouTube : /lumentechnologies.

Lumen et Lumen Technologies sont des marques déposées de Lumen Technologies, LLC aux États-Unis. Lumen Technologies, LLC est une filiale en propriété exclusive de CenturyLink, Inc.

Déclarations prospectives

À l'exception des informations historiques et factuelles, les questions exposées dans ce communiqué et identifiées par des mots tels que « estime », « s'attend à », « projette » et expressions similaires sont des déclarations prospectives telles que définies par les lois fédérales sur les valeurs mobilières et sont soumises aux protections de « règles refuges » qui en découlent. Ces déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs et sont uniquement basées sur les attentes actuelles, sont intrinsèquement spéculatives, et sont sujettes à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Les événements et les résultats réels pourront différer sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes. Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats réels comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes dues à des événements indépendants de notre volonté concernant l'impact de la COVID-19 sur la santé et les perturbations économiques ; les effets de la concurrence d'une grande variété de fournisseurs concurrentiels ; notre capacité à atteindre nos impératifs opérationnels clés, notamment la simplification et la consolidation de notre réseau, la simplification et l'automatisation de nos systèmes de support des services, et le renforcement de nos relations avec les clients ; notre capacité à protéger notre réseau ; les changements potentiels dans la demande de nos produits et services ; notre capacité à mettre en œuvre nos plans d'exploitation et nos stratégies d'entreprise; notre capacité à retenir et à recruter efficacement le personnel clé ; notre capacité à respecter les modalités de nos titres de créance et clauses restrictives ; notre capacité à maintenir des relations favorables avec nos principaux partenaires commerciaux, fournisseurs, vendeurs, propriétaires et institutions financières ; notre capacité à obtenir les approbations pour appliquer notre changement de nom mentionné ci-dessus ; et les autres risques énoncés ou cités dans nos dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Pour toutes les raisons exposées ci-dessus et dans les documents que nous avons déposés auprès de la SEC, vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à nos déclarations prospectives, qui ne valent qu'à la date de publication. Nous rejetons toute aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives pour une raison quelconque, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de développements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. En outre, toute information concernant nos intentions contenue dans l'une de nos déclarations prospectives reflète nos intentions à la date de ces déclarations prospectives et est basée, entre autres, sur les conditions réglementaires, technologiques, industrielles, concurrentielles, économiques et conditions du marché, et nos hypothèses à cette date. Nous pouvons modifier nos intentions, nos stratégies ou nos plans sans préavis à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

SOURCE Lumen Technologies