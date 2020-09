CenturyLink se transforma, cambia su marca a Lumen

DENVER, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- CenturyLink tiene nueva marca y un nuevo propósito audaz. Como Lumen Technologies, o simplemente Lumen, la compañía ayudará a guiar a las empresas a través de los desafíos y oportunidades de la 4a Revolución Industrial -un tiempo donde los dispositivos de conexión inteligentes están en todas partes. Lumen aporta un nuevo enfoque de cómo ve el mercado y el mundo con el propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/English/8524356-centurylink-rebrands-as-lumen/

La 4a Revolución Industrial representa el cambio tecnológico más reciente para modificar el modo de vivir, trabajar y prosperar de todos. En esencia, esta nueva era requiere que las empresas adquieran, analicen y actúen sobre los datos efectivamente para estar por delante de la curva y ser competitivos.

La combinación de la infraestructura de tecnología global de Lumen, sus poderosas soluciones de negocios y servicios líderes de la industria crean la plataforma para ayudar a nuestros clientes a destacarse en esta nueva era industrial y producir cosas increíbles.

El presidente y CEO de Lumen, Jeff Storey se refiere a la nueva marca y al nuevo propósito:

"Nuestra gente está dedicada a promover el progreso humano a través de la tecnología. Lumen tiene como objeto fundamental habilitar el potencial increíble de nuestros clientes, utilizando nuestra plataforma de tecnología, nuestra gente y nuestras relaciones con clientes y socios."

Escúchelo en palabras de Jeff Storey: https://news.lumen.com/jeff-storey-introduces-lumen-spanish

La Plataforma para Cosas Increíbles

La Plataforma Lumen ayuda a nuestros clientes a capitalizar las tecnologías emergentes de la 4a Revolución Industrial para proporcionar cosas increíbles tales como ciudades inteligentes, robótica para los minoristas e industrias, colaboración virtual en tiempo real y fábricas automatizadas, como así también para empoderar las aplicaciones de negocios actuales que requieren de una red y seguridad de alto desempeño. La plataforma reúne nuestra infraestructura de red de fibra global altamente interconectada, capacidades de nube de borde y soluciones de seguridad y de comunicación y colaboración para proveer una base rápida y segura para los servicios de aplicaciones y datos de importancia vital para el éxito de nuestros clientes.

Shaun Andrews, vicepresidente ejecutivo y chief marketing officer de Lumen, comenta sobre la plataforma:

"Todas nuestras actividades futuras estarán impulsadas por cosas inteligentes, aplicaciones y servicios digitales que usan los datos para fines de transformación. Para atender a esta necesidad colosal y promover el progreso humano mediante la tecnología, hemos lanzado Lumen y estamos entregando nuestra tecnología a través de la Plataforma Lumen, la plataforma para cosas increíbles."

Escúchelo en palabras de Shaun Andrews: https://news.lumen.com/shaun-andrews-the-platform-for-amazing-things-spanish

La infraestructura de red de fibra mundial de Lumen y sus capacidades complementarias proveen ventajas competitivas exclusivas a los clientes en cuatro áreas clave:

Redes Adaptativas: Lumen provee soluciones de redes híbridas construidas para responder rápidamente a las necesidades de datos y aplicaciones en constante cambio de los clientes.

Lumen provee soluciones de redes híbridas construidas para responder rápidamente a las necesidades de datos y aplicaciones en constante cambio de los clientes. Nube de borde y agilidad de TI: Lumen mejora las experiencias de las aplicaciones proveyendo acceso a datos de alto desempeño y baja latencia, y llevando los datos y las cargas de trabajo más cerca de donde los clientes los necesitan.

Lumen mejora las experiencias de las aplicaciones proveyendo acceso a datos de alto desempeño y baja latencia, y llevando los datos y las cargas de trabajo más cerca de donde los clientes los necesitan. Seguridad conectada: Lumen ofrece inteligencia de amenazas, controles de seguridad basados en la red y profunda especialización en seguridad a nivel mundial, para ayudar a los clientes a proteger sus datos y aplicaciones contra las amenazas en constante evolución.

Lumen ofrece inteligencia de amenazas, controles de seguridad basados en la red y profunda especialización en seguridad a nivel mundial, para ayudar a los clientes a proteger sus datos y aplicaciones contra las amenazas en constante evolución. Comunicaciones y Colaboración: Las soluciones de comunicaciones y colaboración de Lumen facilitan que las personas se mantengan conectadas, productivas y comprometidas en cualquier lugar donde se encuentren.

CenturyLink, con su sólido legado, continuará como la marca de confianza para los clientes domiciliarios y de pequeñas empresas sobre las redes tradicionales, en los Estados Unidos.

Información financiera de Lumen.

La compañía no tiene la intención de cambiar su estrategia financiera o informes financieros como resultado de este anuncio. Con efectividad a partir de la apertura de las operaciones de la bolsa el 18 de septiembre de 2020, el símbolo bursátil de la compañía cambiará de CTL a LUMN.

Cambio de nombre legal

Se espera que el nombre legal de CenturyLink, Inc. se cambie formalmente a Lumen Technologies, Inc. si se cumplen todos los requisitos legales y reglamentarios.

Acerca de Lumen

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con 720.000 km de rutas de fibra que prestan servicios a más de 60 países, entregamos la plataforma global más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles. Conozca más sobre las soluciones de red, nube de borde, seguridad y comunicación y colaboración y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología de Lumen en news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies y YouTube: /lumentechnologies.

Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas de Lumen Technologies, LLC en los Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC es una filial de propiedad absoluta de CenturyLink, Inc.

Declaraciones prospectivas

FUENTE Lumen Technologies

