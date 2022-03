CEO da HONOR: Magic4 Series e Magic V mostram nossa atitude confiante e capacidade de concorrer com os líderes do setor

Em uma entrevista com a CNET no MWC, George Zhao, CEO da HONOR, falou sobre sua ambição de marca, estratégia principal e tendências futuras

SHENZHEN, China, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Após seu primeiro lançamento global emblemático no MWC 2022, a marca global de tecnologia HONOR conquistou 29 prêmios de "o melhor do MWC". O reconhecimento cria um forte impulso para o crescimento global da marca em 2022. Em uma entrevista recente, o CEO da empresa, George Zhao, declarou que seu objetivo é transformar a HONOR em uma marca global icônica.

"O mais importante para nós é desenvolver o principal produto, e a experiência deve ser melhor do que o smartphone mais popular da atualidade", disse Zhao. Posicionada como uma solucionadora de problemas, a recém-lançada Magic4 Series da marca conta com tecnologia de ponta e oferece novos avanços em telas de smartphones, fotografia, desempenho e privacidade.

"A inovação no setor móvel atingiu uma espécie de gargalo, mas a HONOR representa o rompimento dessa barreira." Zhao afirmou, na entrevista, que sua abordagem é valorizar as necessidades do cliente tanto quanto a inovação tecnológica para realmente resolver os problemas do usuário.

O primeiro Magic V dobrável da HONOR, lançado no início desse ano, é uma prova disso. O produto foi a primeira grande decisão de Zhao no desenvolvimento de produtos para a HONOR como uma empresa independente. "É o produto mais difícil de fazer. Mas queremos mostrar ao setor que a Honor não só pode concorrer nessa categoria de produtos, mas também fazê-lo melhor do que os outros."

Graças à dobradiça flutuante ultrafina desenvolvida pela empresa, o Magic V é o telefone dobrável para dentro mais fino do mundo e oferece uma experiência de tela inabalável. O produto recebeu forte demanda de mercado após o lançamento. Como líder do setor, Zhao acredita firmemente que os telefones dobráveis se tornarão, em algum momento, convencionais, e o Magic V estará extremamente preparado para conquistar esse mercado.

Zhao atribuiu os contínuos avanços inovadores da HONOR à atitude "confiante" de sua equipe. "Eles sempre buscam o melhor da categoria. Dizem que a Honor pode solucionar esses desafios, essas dificuldades, esses problemas. Esse espírito e atitude são realmente o futuro da empresa", disse Zhao.

A Honor não só desenvolveu o Magic V, mas também lançou uma série de telefones, tablets, computadores e acessórios. Todos fizeram parte da aposta de Zhao de provar que "em cada área, podemos concorrer com os líderes do setor."

A HONOR também trabalhou em estreita colaboração com seus parceiros do setor, como a Qualcomm, para fazer a inovação acontecer. "A Honor contará com os parceiros globais do ecossistema", compartilhou Zhao. Tomando a Qualcomm como exemplo, ele disse: "Os departamentos de P&D das duas empresas estão trabalhando em conjunto mais estreitamente do que nunca para oferecer o melhor do melhor aos consumidores.

A Magic4 Series é uma das primeiras a ser alimentada pelo mais recente chip 5G Snapdragon de 8ª geração da Qualcomm. Ela apresentou desempenho incomparável em jogos, recursos de fotografia e soluções de privacidade, revelando totalmente o poder de seu chipset.

"Estamos muito gratos e orgulhosos da forte colaboração entre nossas duas empresas, o que levou ao desenvolvimento de dispositivos realmente incríveis", disse Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm.

Com os fortes reconhecimentos do setor, o Magic4 Pro está bem posicionado para ser um dos telefones com sistema Android mais interessantes em 2022, proporcionando outro ano emblemático para a HONOR. No futuro, a HONOR também adotará a possibilidade de RV, RA, IA e outras tecnologias emergentes que possam ser integradas aos smartphones.

"A Honor está começando a pensar em uma realidade mista e em um produto preparado para o metaverso", disse Zhao, "mas tudo a seu tempo".

