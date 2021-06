CEO da Kuaishou Su Hua: Kuaishou atinge um bilhão de usuários ativos mensais globais

PEQUIM, 23 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O China Media Group (CMG) e a Kuaishou promoveram uma coletiva de imprensa conjunta anunciando oficialmente uma parceria estratégica de vídeos curtos durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022. A Kuaishou agora detém os direitos oficiais de transmissão das Olimpíadas de Tóquio de 2020 e das Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022. A Kuaishou é a primeira plataforma de vídeo curto e transmissão ao vivo do mundo a se tornar uma emissora oficial dos Jogos Olímpicos.

Su Hua, CEO da Kuaishou Technology, enfatizou na conferência que a Kuaishou continua fiel às suas aspirações iniciais de gravar e compartilhar histórias de vida. Ele também ressalta que é uma honra para a Kuaishou poder documentar e desfrutar dos Jogos Olímpicos com todos os usuários. Como pioneira desde 2011, a Kuaishou oferece aos usuários da internet em todo o mundo a oportunidade de registrar e compartilhar suas histórias de vida. A plataforma testemunhou o crescimento e o desenvolvimento de vários aspectos da sociedade e gradualmente se tornou uma base para as plataformas de mídia social dos dias de hoje. Atualmente, a Kuaishou tem um bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo. Pessoas de diferentes países, de diferentes idades e estilos de vida diversos podem interagir e aprender umas com as outras. A Kuaishou foi escolhida por seus princípios e comunidades estarem em sintonia com o espírito dos Jogos Olímpicos.

Su também mencionou que as múltiplas parcerias bem-sucedidas da Kuaishou com o CMG permitiram que a empresa explorasse novas maneiras de permitir que os usuários desfrutassem de uma experiência de participação mais conveniente em eventos de grande escala. Por exemplo, o desfile do National Day foi transmitido ao vivo pela primeira vez de vários ângulos durante a comemoração de 2019, quando obteve mais de um bilhão de visualizações. Além disso, a Gala de Ano Novo de 2020 da CCTV estreou um novo recurso interativo de "vídeos+curtidas" da Kuaishou. O novo recurso reuniu mais de 63,9 bilhões de interações, definidas como comentários de usuários e envio de red packets, e ainda estabeleceu um novo recorde de número de curtidas para um evento. O recurso influenciou os usuários a agora assistir à Gala de Ano Novo em telas duplas para uma experiência aprimorada.

A Kuaishou está confiante em oferecer transmissão de alta qualidade dos jogos, já que a plataforma abriga comunidades esportivas em expansão e tem muita experiência em sediar transmissões sobre grandes eventos esportivos. De acordo com Su, existem cerca de 50 mil criadores de conteúdo esportivo de alta qualidade e 150 milhões de usuários da Kuaishou que são fãs de esportes. Atualmente, o conteúdo esportivo em Kuaishou abrange esportes como futebol, basquete, boxe, sinuca, corrida, esportes radicais e esportes ao ar livre. Em março, a Kuaishou passou a ser a parceira oficial de transmissão ao vivo e vídeos curtos da Associação Chinesa de Basquete (CBA). O total de visualizações das transmissões ao vivo durante a temporada 2020-2021 atingiu 810 milhões com mais de 360 milhões de interações. Os usuários da Kuaishou também redefiniram o conteúdo de transmissão ao vivo para criar conteúdo próprio significativo e enriquecedor, sugerindo um evento extremamente bem-sucedido.

Para a parceria dos Jogos Olímpicos, a Kuaishou anunciou planos de utilizar seus recursos exclusivos de produto e conhecimento tecnológico para criar uma série de recursos interativos que possam habilitar os usuários a participar virtualmente dos Jogos Olímpicos. Ao mesmo tempo, a Kuaishou está empenhada em melhorar seus métodos promocionais dos jogos, explorar diferentes ângulos de captura dos jogos e garantir cobertura total de todos os eventos. A Kuaishou trabalhará com o CMG na esperança de produzir a experiência mais interativa com ampla cobertura dos Jogos Olímpicos da história.

FONTE Kuaishou Technology

